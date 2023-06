Glucosa alta: el superalimento que ayuda a controlar la diabetes y a bajar el azúcar

Si la diabetes no se trata de buena manera puede ser mortal.

La diabetes es una enfermedad que sigue afectado a millones de personas en Colombia y en diferentes partes del mundo. Esta se da por tener los niveles del azúcar o glucosa en la sangre en valores muy altos. Cabe mencionar que esta sustancia, en indicadores normales, es la principal fuente de energía del organismo.

Sin embargo, cuando se hace común que sus niveles estén muy elevados, se aumenta la posibilidad de sufrir una enfermedad crónica y metabólica como lo es la diabetes. En un primer lugar, la insulina, hormona excretada por el páncreas que controla el azúcar en la sangre, pierde su efecto al haber un exceso de glucosa en el torrente sanguíneo. A este se le suele llamar resistencia a la insulina.

“La diabetes es una enfermedad crónica (de larga duración) que afecta la forma en que el cuerpo convierte los alimentos en energía. Su cuerpo descompone la mayor parte de los alimentos que come en azúcar (también llamada glucosa) y los libera en el torrente sanguíneo”, explican los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades.

“Con diabetes, su cuerpo no produce una cantidad suficiente de insulina o no puede usar adecuadamente la insulina que produce. Cuando no hay suficiente insulina o las células dejan de responder a la insulina, queda demasiada azúcar en el torrente sanguíneo y, con el tiempo, esto puede causar problemas de salud graves, como enfermedad del corazón, pérdida de la visión y enfermedad de los riñones”, agrega la entidad.

Los altos niveles de azúcar en la sangre pueden ser un riesgo para la salud. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Cabe mencionar que antes de que aparezca la diabetes, una persona atraviesa por un estado llamado prediabetes, el cual es reversible si se adopta un estilo de vida saludable. Pero si no se toman cartas en el asunto de forma rápida, un profesional de la salud termina declarando la enfermedad como tal.

De igual manera, es necesario destacar que existen tres clases de diabetes. La primera de ellas es la diabetes tipo 1, que se da cuando el organismo se ataca a sí mismo por error porque el páncreas no produce insulina. La diabetes tipo 2 se presenta cuando el cuerpo no es capaz de utilizar la insulina adecuadamente. Y la última clase es la diabetes gestacional, que solo ataca a mujeres en estado de embarazo; esta también es reversible.

Asimismo, los principales síntomas de una enfermedad como la diabetes es el aumento de la sed y la micción frecuente, el incremento del apetito, infecciones que van y vienen, heridas que no sanan, problemas relacionados con la visión, sabor dulce en la boca, entre otros más.

Como toda enfermedad, lo mejor está en la prevención y la diabetes se puede evitar y combatir con facilidad. Para ello, es de vital importancia que una persona realice ejercicio de forma regular, como mínimo tres veces a la semana, y se alimente de manera sana.

La alimentación es uno de los aspectos más determinantes para controlar la diabetes. - Foto: Getty Images

Precisamente, en la dieta alimenticia deben prevalecer alimentos sin azúcar y muy bajos en grasa. En este sentido, hay un producto natural que resalta entre los demás porque controla la diabetes y baja los niveles altos de la glucosa en la sangre. Se trata del yogur griego, el cual cada vez toma más popularidad.

“El yogur griego es una excelente opción de lácteos para quienes tienen diabetes. Se ha demostrado que mejora el control del azúcar en la sangre y reduce el riesgo de desarrollar enfermedad cardíaca, quizás en parte debido a los probióticos que contiene. Los estudios han encontrado que el yogur y otros productos lácteos podrían ayudar a perder peso y a lograr una mejor composición corporal en personas con diabetes tipo 2″, afirma el portal Healthline.

Este alimento se puede consumir en la mañana, para el desayuno, y puede ser acompañado por frutas o verduras.