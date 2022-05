Glucosa alta: este es el superalimento que ayuda a regular el azúcar naturalmente

Foto: De Agostini via Getty Images

Los niveles altos de azúcar o glucosa en la sangre hacen que el cuerpo esté desequilibrado y, por lo tanto, propenso a diferentes enfermedades que se vinculen. Una de las más comunes, y que lleva a desarrollar otros problemas de salud, es la diabetes, sin embargo, existen alternativas naturales que pueden ayudar a regular el azúcar en el torrente sanguíneo.

En primera instancia, “la glucosa es un azúcar que procede de los alimentos que comemos, y también se forma y se almacena dentro del cuerpo. Es la principal fuente de energía de las células de nuestro cuerpo, y se transporta a todas y a cada una de esas células a través del torrente sanguíneo”, según explica la organización Kids Health.

La regulación del azúcar en la sangre está a cargo de algunas hormonas, entre ellas la insulina, la cual es secretada por el páncreas, sin embargo, cuando no se tiene suficiente de esta en el cuerpo, se acumula la glucosa y comienza a producir diferentes problemas de salud, provocando, por ejemplo, la diabetes.

“Si una persona tiene diabetes, su cuerpo no produce una cantidad suficiente de insulina o no puede usar adecuadamente la insulina que produce. Cuando no hay suficiente insulina o las células dejan de responder a la insulina, queda demasiada azúcar en el torrente sanguíneo y, con el tiempo, esto puede causar problemas de salud graves, como enfermedad del corazón, pérdida de la visión y enfermedad de los riñones”, afirma el Centro Nacional para la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Entre tanto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda mantener una dieta balanceada, así como una rutina de ejercicio constante para ayuda a mitigar los problemas de salud por esta enfermedad.

Una alternativa natural que se puede agregar a la dieta para combatir la diabetes es el consumo del noni, una fruta poco común pero que por sus propiedades ayuda a la reducción de la glucosa en el torrente sanguíneo.

“Dos estudios clínicos reportan el alivio de la artritis y diabetes asociados al consumo de noni debido al efecto benéfico de la presencia de ciertos compuestos como la escopoletina, alcaloides y esteroles, así como también su potencial antioxidante (Elkins, 1998; Salomon, 1998)”, cita una investigación de la Universidad Autónoma de Nayarit en México, haciendo referencia a los beneficios con los que cuenta esta fruta para combatir el exceso de glucosa en la sangre.

El portal Mundo Deportivo, citando un estudio de la Universidad West Indies donde utilizaron ratones que recibieron insulina con jugo de noni, explicó que el resultado de la investigación fue que los niveles de glucemia bajaron más que aquellos a los que solo se les proporcionó insulina.

“La fruta es recomendada para prevenir y curar diversas enfermedades; principalmente se usa para estimular el sistema inmune y de esa forma combatir bacterias, virus, parásitos e infecciones fúngicas, así como para prevenir la formación y proliferación de tumores, incluyendo algunos de tipo maligno”, confirmó la investigación de la academia mexicana, sobre otros beneficios del noni.

Y agregó “el fruto del noni se consume principalmente en forma de jugo, aunque también se pueden utilizar las hojas, flores, corteza y raíz de la planta”.