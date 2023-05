Glucosa alta: Los frutos secos que ayudan a eliminar el exceso de azúcar en el organismo

Los frutos secos son un complemento idóneo para la dieta, por el hecho que se caracterizan por tener bajo contenido en agua y un alto porcentaje en grasas saludables, mono y poliinsaturadas.

A la hora de gestionar la alimentación (especialmente para las personas diabéticas), los frutos secos son de gran ayuda. Una buena rutina con estos productos mejorará el índice glucémico y mantener al organismo en buenas condiciones.

La investigación: Frutos secos, síndrome metabólico y diabetes, publicada por National Library of Medicine (NIH), señala que los frutos secos son recomendados para mejorar el índice de lípidos en la sangre y reducir la probabilidad de padecer patologías. Principalmente, las nueces son el alimento más beneficio de esta familia, puesto que mejora las condiciones del síndrome metabólico y permite controlar la diabetes.

Los frutos secos ayudan a controlar los niveles de azúcar en la sangre. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Al incorporar frutos secos en la dieta alimenticia, se le sacará provecho al reducir la posibilidad de padecer cardiopatía coronaria y la respuesta glucémica postprandial luego de consumir carbohidratos de alto índice. Además, son altos en MUFA (ácidos grasos monoinsaturados) y PUFA (ácidos grasos poliinsaturados.), proteínas vegetales vitales para el cuerpo; y son ricos en fibra, vitaminas y minerales.

Finalmente, el estudio indica que el consumo de estos alimentos mejora la capacidad de recepción de la insulina para los pacientes con diabetes. Si se consume 57 gramos al día, el organismo le sacará provecho al control glucémico, lípidos y demás beneficios mencionados anteriormente.

Estos beneficios son justificados por otra investigación, la cual fue realizada por la Universitat de Barcelona y titulada Metabolomics Unveils Urinary Changes in Subjects with Metabolic Syndrome following 12-Week Nut Consumption.

Por un lado, el estudio señala que con base a las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la diabetes es una patología que afecta al 20 % de la población adulta y está relacionada con la inflamación y el estrés oxidativo. En ese orden de ideas, pusieron a prueba a los frutos secos para hacerle frente a esta enfermedad con pacientes que tuviesen diabetes.

Los frutos secos ayudan a bajar de peso. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Los científicos analizaron el amplio espectro de compuestos excretados en la orina y encontraron varios cambios significativos tras haber consumido frutos secos. En el caso de los pacientes con dieta rica en frutos secos, hay un mayor nivel de metabolitos derivados del metabolismo de la serotonina y el triptófano, los ácidos grasos y los polifenoles —considerando el efecto de la microbiota intestinal humana. Estos resultados refuerzan la hipótesis de que a través de estas moléculas podrían explicarse algunos de los beneficios sobre la salud que se han observado en otros estudios.

En el campo de la alimentación, la investigación se centró en el impacto de la dieta en la prevención de alteraciones metabólicas. En este escenario, este trabajo aporta unos primeros resultados de los efectos beneficiosos del consumo de frutos secos al reducir los niveles de sustancias asociadas a procesos inflamatorios y otros factores de riesgo cardiovascular en pacientes con esta condición.

Esta línea investigadora podría ampliarse con estudios futuros que incluyan otras variedades de frutos secos y un perfil aún más amplio de muestra poblacional afectados por diabetes, obesidad, entre otros.

Hay amplia variedad de frutos secos para comer. - Foto: Getty Images

Por otro lado, en el campo de la preparación, los frutos secos tienen diferentes variedades, cada una acomodada al paladar de las personas y con una función específica: