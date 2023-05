La poderosa fruta que combate el insomnio y ayuda a descansar mejor

No dormir como se debe puede generar insomnio, uno de los trastornos del sueño más frecuentes entre las personas. Según Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, existe el insomnio agudo, el cual suele durar días o pocas semanas derivado de un momento de estrés, presiones familiares o eventos traumáticos.

“La mayoría de las personas tienen insomnio ocasionalmente. Sin embargo, el insomnio crónico (que dura al menos 3 noches por semana durante más de un mes) puede desencadenar graves problemas durante el día, como agotamiento, irritabilidad y dificultad para concentrarse”, señala Medline Plus.

Del mismo modo, los expertos detallan el uso del computador, videojuegos, del celular u otras pantallas antes de dormir en la noche pueden afectar el ciclo del sueño, por lo que recomiendan que el ser humano duerma entre seis y ocho horas diarias. “La realidad es que cuando observamos a alguien que ha descansado bien, esa persona está operando a un nivel distinto que quienes intentan seguir con una o dos horas de sueño por noche”, explica doctor Merrill Mitler, experto en sueño y neurocientífico del NIH.

Para mitigar este problema, es importante tener buenos hábitos de vida como una alimentación rica en vitaminas minerales, hacer ejercicio físico, tener una salud mental saludable, no fumar, no consumir en exceso bebidas alcohólicas, entre otros. Con respecto al consumo de alimentos, los nutricionistas aconsejan consumir frutas como el limón, una fruta cítrica que no solo es refrescante y versátil en la cocina, sino que también puede ser un aliado para un sueño reparador a través de la aromaterapia.

Dormir es de tal importancia, que en esta actividad el cuerpo se restaura y el cerebro se renueva. - Foto: Getty Images

Según el portal web The Objetive, el aroma del limón tiene propiedades relajantes que contribuyen a mejorar la calidad del sueño. Asimismo, su fragancia cítrica y estimulante puede ayudar a reducir el estrés y calmar la mente, preparando el cuerpo para un descanso tranquilo.

¿Cómo usar el limón para tener un óptimo descanso?

El portal en mención explica que una opción para obtener los beneficios del limón para mejorar la calidad del sueño, es partiendo un limón en cuatro trozos y después colocarlo lo más cerca posible de la cama hasta que el aroma penetre por sí solo el organismo. Cabe mencionar que esto no solo mejorará la calidad de tu sueño, sino que demás, mejorará la calidad del aire y mantendrá alejados a los mosquitos. El limón se podrá utilizar durante dos o tres días o incluso cinco si se quiere aprovechar bien.

Otra poderosa opción es añadir unas gotas de limón a un difusor de aromaterapia antes de acostarse, permitiendo que el aroma se dispersa por la habitación y lo envuelva en una atmósfera relajante. También se puede frotar la cáscara de limón directamente en la almohada antes de acostarse, para que el aroma lo acompañe mientras duerme.

El limón es un gran alimento que ayuda a la desintoxicación del organismo - Foto: Getty Images / Orapan Yenchum / EyeEm

Otros alimentos para combatir el insomnio

The Objetive a su vez, relaciona una poderosa lista de alimentos que contiene propiedades relajantes que son esenciales para combatir este trastorno del sueño:

Plátano: al ser rico en magnesio y potasio, puede ayudar a relajar los músculos y promover el sueño.

El plátano es conocido como la fruta de la felicidad - Foto: Archivo

Leche : su contenido de triptófano, un aminoácido esencial para el organismo, ayuda a aumentar la producción de melatonina, que es la hormona del sueño.

Frutos secos: tanto las almendras, como las nueces y pistachos son buenas fuentes de magnesio, que puede ayudar a relajar los músculos y a mejorar la calidad del sueño.