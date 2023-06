Harvard revela los siete factores que ayudan a reducir la inflamación

Los avances de la medicina permiten que paulatinamente más condiciones médicas puedan ser tratadas, tanto en un centro médico como de forma casera. Los ejemplos de este contexto son varias, tales como enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes de tipo 2, entre otras.

Entre esas complicaciones, aparece una bastante común en la sociedad, la cual surge de un sinfín de razones: la inflamación. El informe Fighting Inflammation: The Special Health Report, realizado por un grupo de expertos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, revelaron algunas recomendaciones para eliminar la inflamación desde casa y sin la necesidad de someterse a tratamientos especiales.

Es preocupante que, según el informe, aproximadamente tres de cada cinco personas fallecen en el mundo debido a enfermedades relacionadas con la inflamación. Sin embargo, existen diversas medidas que se pueden tomar para enfrentar este problema.

En primer lugar, y siendo la sugerencia más importante, está la correcta alimentación. Los expertos aseguran que las famosas ‘dietas antiinflamatorias’ no tienen ninguna fundamentación científica, por lo cual dudan de la eficacia que tienen.

En vez de regirse a partir de dietas innecesarias o carentes de resultados, la investigación recomienda mejor alimentarse saludablemente, principalmente con la ingesta de pescado graso, aceite de oliva, frutos secos, tomates, verduras de hoja verde, arándanos, fresas, cerezas y naranjas.

La alimentación es el punto de partida para hacerle frente a la inflamación. - Foto: Getty Images/iStockphoto

De la mano con este punto, la siguiente sugerencia es moverse y no mantenerse en estados sedentarios constantes. Hacer ejercicio habitualmente y con disciplina es un aspecto importante para los expertos de Harvard, por el hecho que bajo este aspecto, las personas podrán reducir naturalmente los niveles de inflamación, debido a que el ejercicio es una respuesta hacia este fenómeno. Sin embargo, hacen hincapié en no excederse ni pretender soportar más de lo que el propio organismo puede, si no la inflamación será mayor.

El ejercicio influye positivamente en la eliminación de la inflamación. - Foto: Getty Images

Controlar rigurosamente el peso es otro elemento relevante en el informe. Para equilibrarlo y, especialmente para quienes tienen exceso del mismo, la recomendación es eliminar por completo los azúcares y alimentos grasos, debido a que estos son los responsables de la grasa abdominal y, por consiguiente, los causantes de la inflamación. Cuando estos productos estén vetados en la rutina alimenticia, los efectos se experimentarán al pesarse.

Por otro lado, el siguiente aspecto que menciona la investigación tiene que ver con dormir lo suficiente. El mal descanso le quita energía al organismo naturalmente, implicando una reducción significante en la productividad y un detonante para aportarle más a la inflamación. Del mismo modo, implica un riesgo para los pacientes con antecedentes de complicaciones cardiovasculares.

Malos hábitos de sueño intensifican la inflamación corporal. - Foto: Getty Images

Así como en un punto anterior se mencionó los riesgos que implica el azúcar y los alimentos ultraprocesados, el consumo de tabaco también es otro detonante que no hará ningún cambio positivo al organismo. Particularmente, este producto irrita la piel que recubre el estómago, aumentando la probabilidad de padecer enfermedades y molestias digestivas. Igualmente, el consumo de alcohol genera las mismas dificultades.

Finalmente, el último consejo mencionado por los expertos de Harvard está relacionado con algo que afecta a demasiadas personas y sin la necesidad de padecer alguna patología en concreto. Se trata del control del estrés. Cuando esta condición está catalogada como crónica, provoca causas en el desarrollo de la inflamación y conllevar a complicaciones y trastornos de mayor gravedad, del impacto de la artritis, enfermedades cardiovasculares, depresión y patologías de inflamación intestinal.