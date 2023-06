La fruta milagrosa que baja la presión arterial, reduce el azúcar en sangre y fortalece el sistema inmune

De acuerdo con datos recopilados del Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia, el coco es una fruta exótica y refrescante que se caracteriza por ser rica en el hierro, potasio y sales minerales.

Además, por su constitución, “el coco es una fruta con propiedades de la vitamina E de importante acción antioxidante sobre la piel y es ideal para las personas que se encuentran con debilidad”.

Sin embargo, el portal Tua Saúde resalta tres beneficios que tiene el coco en el organismo.

El coco puede encontrarse en varias presentaciones. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Reduce la presión arterial

El sitio web especializado detalla que debido a la gran cantidad de potasio que tiene el coco y ser una fruta diurética, “promueve la eliminación de exceso de sodio en el organismo”, lo cual regula la presión arterial.

Agrega que incluso beber el agua de coco puede contribuir a la mitigación de la placa de grasa (colesterol) que se acumula en las arterias. Esto porque el líquido natural “contiene antioxidantes que son compuestos que ayudan a equilibrar niveles de colesterol en la sangre”.

El coco promueve la eliminación de exceso de sodio en el organismo. - Foto: Denver Post via Getty Images

Regula el azúcar en la sangre

El portal Nutrición y Farmacia, asegura que el coco reduce los padecimientos que trae la diabetes, debido a que las propiedades de esta fruta estimularían la absorción de insulina en el organismo, además tiene un gran contenido en hierro, mineral que reduce que el riesgo de padecer esta enfermedad.

El coco ayuda a mantener un sistema inmune en un estado óptimo. - Foto: Getty Images

Un sistema inmunológico óptimo

El coco, al contar con vitaminas y minerales como potasio, fósforo, magnesio, hierro y vitaminas E, C y del grupo B en mínimas cantidades, ayuda a que el sistema inmune esté en óptimas condiciones y los resfriados sean cosa del pasado.

Además, su agua es una bebida isotónica excelente y su aceite resulta antiviral, antimicrobiano y antimicótico, ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, según un estudio realizado por la Texas A&M University (Estados Unidos).

El aceite de coco le brinda diversos beneficios al organismo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Más beneficios del coco

El agua de coco, según la Fundación Española para la Nutrición, preserva la hidratación y revitalizar el cuerpo. En este sentido, el artículo de Nutrición y Farmacia señala que el consumo de la pulpa puede tener un efecto energizante.

Además, el coco, al extraer su aceite, trae grandes beneficios para la piel. El Instituto Internacional de Dermatología señaló que, entre los beneficios de dicho aceite, está la reducción de la inflamación y el aumento de la producción de colágeno.

No obstante, recuerdan que si bien el ácido láurico en el aceite de coco es el encargado de actuar sobre la producción de colágeno, no significa que las arrugas o líneas de expresión en el rostro no aparecerán. Por el contrario, lo que hará es contribuir levemente a mantener la firmeza y la elasticidad de la piel.

El aceite de coco se debe evitar si la persona tiene la piel grasa, ya que puede provocar la aparición de puntos negros. - Foto: Getty Images

Por otra parte, desde el portal Vogue México y Latinoamérica, advierten que el aceite de coco se debe evitar si la persona tiene la piel grasa, ya que puede provocar la aparición de puntos negros.

“Además, si tu piel es sensible, es mejor utilizarlo en pequeñas cantidades o intentar aplicarlo únicamente en un sector de la piel para asegurarse que no te irrite o provoque efectos secundarios”, agregan en Vogue México y Latinoamérica.

Finalmente, como se ha mencionado, una característica de esta fruta es que se puede integrar en el día a día en diversas presentaciones, como leche vegetal, aceite o en su estado natural.