Heces blandas: la fruta que ayuda a endurecerlas y a combatir la diarrea

La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que la diarrea es “un síntoma de una infección del tracto digestivo, que puede estar ocasionada por diversos organismos bacterianos, víricos y parásitos, la cual se puede producir tras el consumo de alimentos contaminados o bien de una persona a otra como resultado de una higiene deficiente”.

Lo anterior se denomina enfermedades diarreicas. Y, de acuerdo con la entidad internacional, los menores de edad son los que se ven más afectados, ya que estas “ocasionan la muerte de 525.000 niños cada año”.

Por ejemplo, una afección relacionada con la diarrea es la amebiasis, esto lo corrobora un informe del Comité de Expertos de la OMS, que explica que se trata de “una enfermedad de difusión mundial y, según cálculos autorizados, su frecuencia representa un 10 % de la población del mundo. Igual que la gravedad de la infección, varía de unas zonas a otras y puede aumentar en determinadas circunstancias”, precisa.

Cabe mencionar que la diarrea se debe a un número no normal de deposiciones al día, en donde las heces son líquidas. No obstante, la institución internacional hace una precisión: “La deposición frecuente de heces formes (de consistencia sólida) no es diarrea, ni tampoco la deposición de heces de consistencia suelta y “pastosa” por bebés amamantados”.

Una consecuencia de la diarrea es la deshidratación, por ende, la Clínica Mayo señala que beber suficiente líquido ayuda a tratar los síntomas. Además, recomienda evitar el consumo de alimentos lácteos o grasos. No obstante, hay remedios caseros que prometen eliminarla como el agua de arroz o el consumo de banano.

La diarrea puede causar deshidratación. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Banano

Saber Vivir Tve asegura que el consumo de banano puede ayudar a detener la diarrea, gracias a las propiedades de este alimento, puesto que tiene un compuesto de pectina, una fibra que ayuda a detenerla.

Asimismo, el portal de salud Tua Saúde dice que el banano le aporta energía al cuerpo ayudando a reducir la presión arterial. Además de prevenir calambres musculares; por esto, muchos atletas o personas que hacen recurrentemente ejercicio, lo consumen con regularidad.

Incluso tiene un efecto saciante ya que reduce el apetito; además, al contener triptófano, ayuda a combatir los cambios de humor, entre ellos, la depresión, que es considerado en algunos casos un trastorno emocional.

En los bananos es común encontrar presente magnesio, mineral importante para el organismo - Foto: Getty Images / Yuliya Furman

Agua de arroz

En otra publicación el portal citado señala que el agua de arroz tiene múltiples beneficios sobre el sistema digestivo por sus efectos antioxidantes que ayudan a prevenir una eventual deshidratación, que se debe a la pérdida de líquido que presenta el organismo.

Por esto, menciona que este alimento es propio para combatir la diarrea, por lo que actúa sobre las heces y su endurecimiento.

Mejor con Salud en un articulo escrito por Valeria Sabater, precisa que es una bebida que le aporta energía al cuerpo. Por consiguiente, favorece algunas afecciones como las inflamaciones y combate signos de la edad como las arrugas, ya que se caracteriza por tener efectos antiinflamatorios.

El agua de arroz puede contrarrestar la diarrea. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Es importante recordar que el agua de arroz no solo puede ayudar al estreñimiento sino a la diarrea, contrarrestando cada una con sus respectivos síntomas.

Modo de preparación

Hervir dos tazas de agua junto con una cucharada de arroz. Luego de que hierva, colar. Verter en un recipiente de vidrio.

Si se desea preparar más agua de arroz, se debe añadir por cada 3 cucharadas de cereal 2 tazas de agua, asegura Tua Saúde.

Si la diarrea persiste, se aconseja consultar con un médico para descartar cualquier tipo de afección y estar bajo su supervisión, porque es perjudicial tener por un tiempo prolongado diarrea, o quizá, estreñimiento.