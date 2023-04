Hongos en las uñas acrílicas: este es el motivo por el cual aparecen y cómo tratarlos

De acuerdo con la Clínica Mayo, “los hongos en las uñas son una infección común”, que las daña provocando deterioro en ellas y un color amarillento. Normalmente, los síntomas comunes son fragilidad, deformidad, mal olor, separación del lecho ungueal, entre otros.

Aunque dentro de los factores de riesgo mencionados por el centro especializado se encuentran las lesiones en las uñas o en la misma piel, se debe tener presente que quienes tienen un diagnóstico de diabetes pueden ser propensos a contraer este tipo de afecciones.

De ahí que los salones de belleza son lugares que se mantienen en tendencia para presentar a sus posibles clientes las nuevas técnicas de belleza, no obstante, son propicios para contraer infecciones como los hongos en las uñas.

Por ejemplo, la Clínica precisa que un hongo común es el “dermatofito”, que se conoce también como tiña. No obstante, “las levaduras, las bacterias y los mohos también pueden causar infecciones en las uñas”. Según el Manual MSD, los dermatofitos requieren queratina, una proteína para poder alimentarse, misma que está presente en la membrana exterior de la piel, las uñas y el cabello.

Sin embargo, manifiesta que este tipo de infecciones dermatofíticas son causadas por Epidermophyton, Microsporum, y Trichophyton, “microorganismos pueden habitar en una persona de forma permanente y no causar jamás una infección”.

Las uñas de los pies y las manos se pueden ver afectadas. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Pero hace una precisión y es que no es lo mismo la tiña que la candidiasis, ya que la primera suele aparecer en las zonas donde no hay una buena irrigación sanguínea o problemas con el sistema inmunitario, lo que quiere decir que no afecta ni la sangre ni los órganos, cosa que sí ocurre con la candidiasis, ¿pero el uso de uñas acrílicas provoca infecciones?

Infección en uñas acrílicas

Ciertamente en la actualidad las uñas acrílicas son una técnica de belleza que muchas mujeres deciden usar, porque reduce el tiempo para cuidarlas y pintarlas. Según la revista Elle, este tipo de uñas se secan al aire libre, son más frágiles y se deben retirar con acetona.

Pero el artículo “Onicomicosis por uñas artificiales” publicado en Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology y en PubMed, escrito por B. Davidovici, MH Grunwald, entre otros autores, señala que las uñas artificiales (AN por sus siglas en inglés) son lugares propicios para el desarrollo de onicomicosis, que tal y como lo describe el Manual MSD, “es la infección micótica de la lámina ungueal o el lecho ungueal”.

Es importante consultar con un profesional de la salud, para dar un tratamiento adecuado. - Foto: Getty Images

Los hallazgos determinaron lo anterior con 57 casos positivos que equivalen a un 83,8 %, que según lo menciona Salud 180 los hongos de las uñas, en muchos casos se dan por el cambio de acrílicos y el agua que puede quedar depositada allí.

Remedio para ‘barrer’ los hongos

Es entonces que, según, Panorama Web, la solución de limón puede ayudar a contrarrestar este tipo de hongo -que también salen en las uñas de los pies- gracias a que es un alimento cítrico con propiedades antisépticas y antimicrobianas.

Vale resaltar sus propiedades, ya que se destaca también como un fruto que al ser incluido en una dieta ayuda a bajar de peso, o contrarrestar alguna afección respiratoria, siendo favorable para la salud.

Modo de preparación

Hervir un litro de agua. Agregar el zumo de 7 limones. Sumergir las uñas afectadas por 10 minutos.

Normalmente el hongo de las uñas de los pies se llama pie de atleta. - Foto: Getty Images/iStockphoto

No obstante, existen otros remedios caseros como el vinagre de manzana, el ajo, los clavos de olor, el aceite de ricino y el yogur, como productos que pueden ayudar a solucionar este problema.

Ahora bien, la Clínica brinda consejos útiles para contrarrestar la aparición de hongos en los pies, como por ejemplo, el buen lavado y secado de los pies con agua y jabón.