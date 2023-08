Horóscopo de hoy, 16 de agosto, de Mhoni Vidente: predicciones para cada signo del zodiaco

Aries

Tauro

“ En el ámbito amoroso, no existe un mentor, ni un guía, ni tampoco un método establecido . Depende de ti descubrir las reglas y exigencias a medida que avanzas. Al fin y al cabo, se trata de mantenerse al mismo nivel, de enfrentar juntos los desafíos que la vida les presenta”, sostiene Mhoni Vidente.

Géminis

A los Géminis, los astros, les recuerdan que prácticamente nadie conoce la fórmula del éxito. No obstante, este signo “lleva impresa la clave en su esencia y en su corazón”.

En su lectura, la pitonisa sostiene que “tener expectativas muy altas puede ser parecido a no tener expectativas en absoluto”. En el amor, precisamente, puede que la pareja esté esperando demasiado, y eso es problemático.

Cáncer

A los nacidos bajo el signo de Cáncer, la astróloga les aconseja no permitir que los excluyan de los proyectos en el trabajo, y tampoco dejar que otros minimicen el reconocimiento de sus ideas

“Hoy es importante que reconozcas que has sido demasiado rígido con tu pareja y que necesitas dar un paso atrás en tus decisiones. Vas a escuchar a alguien que te pondrá las cosas claras, haciéndote ver que te equivocaste en la última elección que hiciste”, expone en el aspecto amoroso.

Leo

Virgo

La creatividad es una de las virtudes características de los Virgo, por eso, no deben tener miedo de usarla para la resolución de problemas.

“Las promesas se hacen para ser cumplidas, no para ganar tiempo. Debes resolver los problemas no con promesas vacías, sino con compromisos reales que puedas y quieras cumplir”, dice la astróloga en su mensaje para los nacidos bajo este signo.

Libra

En su lectura del tarot, la pitonisa cubana invita a los nacidos bajo el signo de Libra a no malgastar el tiempo, pues este avanza demasiado rápido.

“ Aunque el trabajo y las responsabilidades diarias son innegables, no deben ser una excusa para descuidar tu dedicación al amor . Tu corazón requiere cuidados adicionales, especialmente en el ámbito emocional, un aspecto que a menudo pasas por alto”, reflexiona Mhoni Vidente.

Escorpio

“ Es importante verificar si has sembrado las semillas en el lugar adecuado y dar tiempo para que las raíces se fortalezcan ”, comenta.

Sagitario

Cada paso logrado es una buena excusa para celebrar y sentirse orgulloso. Por esta razón, los Sagitario no deben olvidar que, cada día, deben reconocer el avance que tienen hacia sus metas.

Capricornio

Hoy es un momento perfecto para despertar y autoevaluarse. “Reconoce aquellas áreas de mejora en ti y toma medidas. No existe una fórmula mágica que garantice el éxito en cualquier empresa. La incertidumbre es parte de todo trabajo. A pesar de ello, debes enfrentar tus tareas con determinación y voluntad, buscando cumplir tus objetivos”, reflexiona Mhoni Vidente.

Acuario

“Sin duda, eres talentoso, pero considera si esta mentalidad beneficia a tu negocio. La arrogancia puede causar daño, especialmente viniendo de alguien que amamos. No tengas miedo de expresar tus opiniones por temor a la censura, y no te sientas culpable por sentir rechazo hacia quienes no aprecian tu esencia”, complementa en su lectura del tarot.