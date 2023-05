Horóscopo y predicciones de Mhoni Vidente para este jueves 18 de mayo de 2023

Una vez más, la pitonisa cubana Mhoni Vidente comparte la lectura de los astros para los doce signos del zodiaco que conforman el horóscopo. En esta oportunidad, dado que es jueves 18 de mayo, aspectos como el pensamiento crítico y la expansión del conocimiento serán clave.

A continuación, el horóscopo de la conocedora de los astros:

Aries

En el trabajo, tendrá que hacer un cambio trascendental y no dejar que la mediocridad se apodere del ser interior que tiene Aries. El horóscopo consigna que este signo dejará malos vicios y eso abrirá nuevas puertas, mientras buscará métodos para la autorrealización personal.

Tauro

La vida le sonreirá a Tauro; de hecho, Mhoni Vidente dice que llegarán sorpresas que cambiarán los planes que tenía por completo. De igual manera, este signo deberá no dejarse consumir por las situaciones en el trabajo y aprenderá a decir no a las propuestas que no le convienen en lo absoluto.

Géminis

Teniendo en cuenta la lectura astrológica, Géminis se enfocará en cuidar la salud y, por ello, seguirá haciendo dietas saludables. Por otro lado, la pitonisa depara que en los próximos días adquirirá una remuneración económica y se acercará la fecha de un compromiso importante, el cual puede ser académico o matrimonial.

Los astros indican que hay seis signos del zodiaco que podrán casarse en 2023. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Cáncer

Los nacidos bajo el signo de Cáncer deberán dejar a un lado las peleas. Para ello, la famosa vidente detalla que tendrá que aprender a perdonar y perdonarse, pues lo hecho ya está y no habrá vuelta atrás.

Igualmente, este zodiaco manejará el rencor acumulado y eso le permitirá soltar por completo los problemas, en especial familiares, que no le pertenecen.

Leo

De acuerdo con Mhoni Vidente, este signo tendrá varios pendientes que de no ser tratados con responsabilidad, representarán inconvenientes. En ese sentido, deberá cumplir laboralmente para luego disfrutar del descanso y la diversión.

En adición, la astróloga cubana le recomienda identificar entre lo que vale la pena y lo que no.

Virgo

Durante el trascurso de este jueves, Virgo por fin sentirá un aire de renovación y cambio, luego de meses en los que hubo muchos problemas de diferentes tipos. Según la cubana, se centrará en mejorar por sí mismo y conocerá a nuevas personas en el camino.

Por lo general, el horóscopo aborda temas como la salud, el trabajo, el dinero o el amor. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Libra

La conocedora del tema astral dice que Libra obtendrá un golpe de suerte con un negocio que pondrá o ya se encuentra en marcha, así que la recomendación es mantener la calma y la esperanza. En la misma línea, conformará un equipo de trabajo sólido y pondrá en práctica todo lo aprendido.

Escorpio

Las personas guiadas bajo la influencia de Escorpio, descubrirán una pasión artística que llevan dentro. Así mismo, el horóscopo consigna que se entregará en cuerpo y alma a una persona que ama con locura, aunque deberá tener presente que no siempre se recibe lo que se da.

En adición, la astróloga cubana le recomienda ser menos interesado.

Sagitario

La lectura del horóscopo para este zodiaco detalla que no se comprometerá con nada ni con nadie, puesto que Sagitario se encontrará en una etapa de conocer a nuevas personas y vivir momentos placenteros.

Por otro lado, si se encuentra enamorado o tiene pareja, las sorpresas siempre serán una buena idea para encender la llama de la pasión, según la reconocida vidente de habla hispana.

La lectura del horóscopo depende de las creencias e ideologías de las personas. Foto. Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Capricornio

Hará lo que se le dé la gana, ya que Capricornio es de los signos más rebeldes que hay en el zodiaco. Sin embargo, la cubana le aconseja pensar con la cabeza fría antes de gastar altas sumas de dinero. Sumado a esto, cambiará de trabajo.

Acuario

Se presentarán desafíos laborales que Acuario deberá enfrentar con paciencia, pues, de lo contrario, el estrés incrementará y le afectará durante todo el día.

Mhoni Vidente dice que se pondrá en los zapatos de un familiar o allegado, lo ayudará a mejorar emocionalmente, pero luego tendrá que realizarse una limpieza energética con sal marina.

Piscis

Para terminar, Piscis se dejará contagiar de la buena energía de quienes lo rodean, así que la pitonisa le recomienda vestir con prendas que tengan colores vivos y llamativos. En la misma línea, este signo zodiacal revelará un secreto, pero tendrá que tener en cuenta a quién se lo contará.