Horóscopo y predicciones de Mhoni Vidente para este miércoles 29 de marzo

La experta en el tarot, Mhoni Vidente, revela lo que tienen deparados los astros para las 12 casas del zodiaco para este miércoles 29 de marzo.

Aries:

Será un día de mucha reflexión, algunos sentimientos que parecían dormidos tomarán relevancia de nuevo y será un momento extraño para los aries. La experta recomienda mesura en el comportamiento de los aries, pide que cuiden sus palabras. En el amor los aries están en una relación sólida, pero tendrán que dar atención a sus parejas.

Tauro

Es el momento de que los Tauro le pongan seriedad y disciplina a las cosas. Por otro lado, asegura que deben ponerle buena actitud al trabajo para que se vuelva algo entretenido y salir de la monotonía, esto mejorará los resultados. Por otro lado, señala que los tauro podrían tener encuentros amorosos con signos de Piscis o Libra.

Géminis

Los géminis podrán tener dolor de espalda, por lo que deben cuidar sus actividades físicas y evitar esforzarse de manera fuerte. Por otro lado, es necesario que compartan tiempo con sus familiares, pues algunos necesitarán de su apoyo. En lo económico, la experta señala que podrán recibir una suma de dinero.

El amarillo es de los colores más utilizados en la astrología, ya que significa abundancia, fortuna o prosperidad para los signos del zodiaco. Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Cáncer

Según las predicciones Vidente dice que recibirán buenas noticias, si están en pareja el amor se transformará de forma positiva, todo eso gracias al empeño y dedicación que le han puesto a las cosas. Los solteros podrán conocer a alguien especial este día. Pero deben estar atentos a las señales del destino.

Leo

La constancia es fundamental, por lo que Vidente pide que no dejen de hacer las cosas que los llevaron a donde están hoy en día. Por lo general, los Leo son personas positivas, sin embargo, suelen pensar de más y terminar en decisiones equivocadas. Por otro lado, recibirán un dinero extra que los ayudará a salir de apuros.

Virgo

Los virgo tendrán que relajarse para rendir perfectamente bien, pues en la noche tendrán un encuentro especial con una persona de sus afectos. Por otro lado, podrán tener dudas sobre el destino de una relación, Vidente aconseja que no se dejen llevar por las inseguridades, pues aún es pronto para saber si todo resultará bien, no hay que dudar antes de tiempo.

Libra:

La experta recomienda a este signo que tenga momentos de relajación, quizá no han dormido bien y deben tomar decisiones que beneficien su descanso.

Horóscopo - Foto: Getty Images

Escorpión

Es momento para que los Escorpión dejen la soberbia de lado, tienen que trabajar en atención de personas, pues podrán tener un problema en el trabajo que afectará monetariamente a los nacidos bajo el signo. Vidente recomienda la paciencia para optar por tomar una buena solución.

Sagitario

Los Sagitario se destacan por ser aventureros, capaces de vivir muchas actividades intrépidas y por llenar la vida de experiencias. Sin embargo, en los últimos días no han tenido suficiente energía para esto, puede ser por algo del trabajo, o muchas cargas en la vida de cada uno que los haga detenerse. Vidente asegura que no importa si algo no ha salido bien, no es el momento para detenerse.

Capricornio

Los Capricornio tendrán que poner mayor atención a la pareja, pues a pesar de que todo marcha bien, a veces hace falta el tacto, un detalle, una cita, entre otras cosas, para reactivar la llama. Evitar la rutina puede ser fundamental para que la relación continúe estable.

Capricornio - Foto: Getty Images/iStockphoto

Acuario

Los Acuario podrán tener en las próximas horas una experiencia que les ayude a discernir entre lo que es realmente importante en la vida y lo que no. En el trabajo necesitan poner más esfuerzo y dedicación, pues podrán recibir malas calificaciones. A pesar de esto, deben mantener la calma para que puedan resurgir de esta mala racha.

Piscis

Este miércoles 29 de marzo los Piscis han estado inquietos sobre algunos sentimientos por no avanzar lo suficiente en esta etapa de la vida. Tienen en mente proyectos que han estado quitándoles el sueño, especialmente pensando si será exitoso o no. Es necesario no dejar pasar más tiempo, todo llegará en su momento y es bueno ponerle esfuerzo.