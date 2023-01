Infusión natural para depurar el estómago de las heces y los gases

Si bien es cierto que los gases es aire acumulado en el tubo digestivo o el intestino, sus causas no solo responden al consumo de cierto tipo de comidas, sino más bien a hábitos que pueden provocarlos, como hablar mientras se come, beber líquidos con gas e incluso mascar chicle, asegura la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus.

Este tipo de gases cuando se expulsan por la boca se llama eructos; mientras que cuando salen por el ano, flatulencias, menciona el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK).

Aunque como se manifestó anteriormente, las causas pueden ser por hábitos, no se puede omitir que algunas enfermedades pueden estar correlacionadas. No obstante, comúnmente los tratamientos se reducen a una modificación de planes alimenticios.

Enfermedades relacionadas con los gases

Estreñimiento: se refiere a la dificultad que tiene una persona para evacuar. La Clínica Mayo precisa que se refiere a la dificultad que tiene una persona para evacuar. Laprecisa que e l estreñimiento crónico “se caracteriza por las deposiciones poco frecuentes o la dificultad para evacuar, que se manifiesta durante varias semanas” , siendo ocasional, más común de lo que parece, ya que son muchas las personas que lo padecen.

Diarrea: tal y como lo señala la entidad, se caracteriza porque las heces son blandas y líquidas, considerando que una persona se dirige al baño más de tres veces al día. Cabe señalar, que aunque la diarrea puede ser un síntoma de intoxicación o algún problema de la salud, cuando esta perdura por varias semanas, se puede asociar con afecciones más graves.

La diarrea puede ser resultado de una mala digestión. - Foto: Getty Images

Reflujo: es aquella afección en la cual los líquidos del estómago se devuelven por el esófago, conocido como enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE). El centro especializado señala que se desarrolla en quienes son obesos, consumen cigarrillo o alcohol.

Incluso algunas otras afecciones como la enfermedad celíaca y la intolerancia a la lactosa generan gases y acumulación de haces en el intestino, dificultando una evacuación que resulta en una distensión abdominal producto del estreñimiento. Por esto, algunas infusiones pueden ser favorables para contrarrestarlas como el anís y el áloe vera.

Infusión de anís

Según lo expresa Tua Saúde, en uno de sus artículos revisado por la nutricionista, Tatiana Zanin, el anís es una planta que tiene efectos antiinflamatorios y laxantes, por lo que puede contribuir en combatir trastornos digestivos causantes de gases y heces acumuladas, gracias a compuestos como los flavonoides y el ácido málico, mismo que reduce la acidez en el estómago, y la posible fermentación de alimentos, evitando la formación de gases.

Lo mismo ocurre con el estreñimiento, ya que facilita la evacuación de heces porque está compuesto de anetol.

Té de anís y menta. - Foto: Getty Images

Modo de preparación

Hervir una taza de agua Agregar el anís Bajar del fuego Tapar y dejar reposar Consumir

Jugo de sábila

El portal de salud Tua Saúde, describe la sábila como una planta que tiene muchas propiedades antioxidantes que colaboran en la cicatrización de heridas. Son tales sus beneficios que ayuda en la salud capilar y el cutis gracias a las mucilaginosas y los polisacáridos que la componen.

Además, es una planta medicinal rica en vitaminas A, C, B, y E que actúan para proteger el sistema inmunológico. Asimismo, contrarresta los síntomas del estreñimiento, facilitando el tránsito intestinal, es decir, estimulando la evacuación de las heces. Esto sucede porque la sábila contiene aloína, un compuesto laxante; sin embargo, un alto consumo de aloe puede tener efectos contraproducentes.

La sábila tiene propiedades que estimulan el tránsito intestinal. - Foto: Getty Images

Modo de preparación

Lavar bien la penca Retirar las espinas Colocarla en posición vertical por unos minutos Luego abrirla y retirar el gel Licuar 100 gr de gel con 1 litro de agua Si se desea, agregar zumo de naranja, piña o miel.

Es importante mencionar que el consumo excesivo de sábila puede ser tóxico. Se sugiere previamente consultar con un profesional de la salud.