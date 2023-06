Infusión que se debe tomar para reducir el colesterol, regular la diabetes y prevenir el envejecimiento prematuro

Las infusiones naturales son remedios caseros ideales para prevenir y combatir diferentes tipos de enfermedades. Los seres humanos las utilizan desde hace mucho tiempo por sus propiedades curativas. La gran mayoría puede ayudar a contrarrestar un trastorno, pero hay una en especial que resalta entre las demás porque reduce el colesterol, regula la diabetes y evita la vejez prematura.

El colesterol es una sustancia cerosa parecida a la grasa, muy similar a los triglicéridos, que se encuentra en el organismo. Este lípido es importante porque tiene la capacidad de producir vitamina D, hormonas y elementos que benefician la digestión de los alimentos. El cuerpo se encarga de generar todo el colesterol que necesita, pero a través de la dieta también se obtiene.

En niveles normales el colesterol cumple sus funciones con normalidad y no afecta al organismo. Sin embargo, en valores muy altos sí le puede causar daños al cuerpo, pues suele estrechar o bloquear las arterias, lo cual aumenta el riesgo de padecer un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular.

Por su parte, la diabetes es una enfermedad “en la que los niveles de glucosa (azúcar) de la sangre están muy altos. La glucosa proviene de los alimentos que consume. La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrarles energía. En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina. En la diabetes tipo 2, la más común, el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada. Sin suficiente insulina, la glucosa permanece en la sangre”, explica Medline Plus.

La alimentación es uno de los aspectos más determinantes para controlar la diabetes. - Foto: Getty Images

“Con el tiempo, el exceso de glucosa en la sangre puede causar problemas serios. Puede dañar los ojos, los riñones y los nervios. La diabetes también puede causar enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y la necesidad de amputar un miembro. Las mujeres embarazadas también pueden desarrollar diabetes, llamada diabetes gestacional”, agrega la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

En cuanto al envejecimiento, este es un proceso inevitable de la vida que llega, por lo general, después de los 60 años. En esta etapa una persona puede afrontar pérdida de peso, cambios en la figura corporal, pérdida de elasticidad de la piel, aparición de canas y disminución de la fuerza.

Además, en algunos casos, la vejez puede generar problemas de la visión. De igual manera, es necesario destacar que en este proceso los seres humanos se hacen más susceptibles a sufrir enfermedades como la artritis, artrosis, osteoporosis, entre otras más.

Ahora bien, como se resaltó en párrafos anteriores, existe una infusión natural que, por sus propiedades, es capaz de reducir los niveles altos de colesterol en la sangre, regular una enfermedad como la diabetes y prevenir el envejecimiento prematuro. Se trata de la infusión de tamarindo.

Fruta con mayor presencia en Latinoamérica y Asia. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“El tamarindo es rico en antioxidantes y saponinas que favorecen la disminución de colesterol ‘malo’, o LDL, en la sangre, previniendo así el surgimiento de enfermedades cardiovasculares, como aterosclerosis, infarto de miocardio y derrame cerebral”. Además, esta fruta “puede ayudar a controlar la diabetes, esto ocurre debido a que posee actividad hipoglucemiante, ya que, esta fruta es rica en fibras que reducen la absorción de azúcar en el intestino”, explica el portal Tua Saúde.

Asimismo, al ser rico en antioxidantes, una fruta como el tamarindo tiene la capacidad de evitar el daño causado por los radicales libres, por lo que retrasa el envejecimiento. Así se prepara la infusión.

Tamarindo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Ingredientes:

5 vainas de tamarindo.

1 litro de agua.

Procedimiento: poner el litro de agua en una olla y agregar el tamarindo, dejar hervir durante 10 minutos. Colar y dejar enfriar para consumir.