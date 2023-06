Al momento de preparar la avena es importante no agregarle azúcar ni edulcorantes artificiales.

¿Qué pasa si no se cocina la avena?

La avena es uno de los alimentos más saludables que existen. De hecho, los profesionales de la salud recomiendan que sea un elemento esencial en toda dieta alimenticia sana. Su consumo debe ser regular, pero sin llegar a un exceso para que sus propiedades se logren aprovechar de una forma adecuada.

La avena es un cereal, del grupo de alimentos de origen vegetal, que pertenece a la familia de las gramíneas. Es uno de los productos naturales que más nutrientes acumulan. Por lo general, las personas lo incluyen en su dieta alimenticia con el fin de bajar de peso. Es muy común que se consuma en la mañana, para el desayuno, pero también es una gran opción para el almuerzo o para una cena saludable.

A pesar de los múltiples beneficios que tiene un alimento tan conocido como la avena, la gran mayoría de ellos no se pueden aprovechar efectivamente por los errores que se presentan al preparar y consumir este producto. En este sentido, una de las principales dudas sobre la ingesta de avena es qué ocurre cuando esta no se cocina.

Pues bien, esta cuestión la resolvió la plataforma digital La Vanguardia, la cual señala que la avena se puede consumir en su propio en su propio estado, cruda, pero que así puede causarle al organismo algunos problemas digestivos.

Avena. - Foto: Getty Images

“La avena en crudo conserva todos sus nutrientes intactos, pero no tiene un sabor tan agradable y puede ser difícil de digerir e incluso provocar gases o flatulencias por ser rica en fibra no solo soluble sino también insoluble. Si se tienen enfermedades digestivas, es mejor no tomarla cruda para evitar que se irrite el tracto digestivo”, afirma el sitio web.

Teniendo en cuenta lo anterior, lo mejor es cocinar la avena antes de consumir para evitar afecciones relacionadas con el sistema digestivo. Es importante que su preparación sea sin azúcar ni edulcorantes artificiales, pues estas sustancias echan a perder los beneficios del alimento.

Beneficios de la avena

El portal especializado Mejor con Salud resalta los beneficios del consumo regular de un alimento como la avena:

1. Controla la glucosa en la sangre. “Los datos obtenidos de una revisión de estudios apuntan que la ingesta de avena afecta de forma positiva los niveles de glucosa y lípidos en sangre en pacientes con diabetes tipo 2. Los betagucanos (un tipo de fibra presente en este y otros cereales) son los responsables de esta acción. Asimismo, parece ser que los efectos positivos aumentan cuando se toman dosis pequeñas a largo plazo”, indica.

La avena es un superalimento. - Foto: Getty Images/iStockphoto

2. Protege la salud cardiovascular. La avena también suele ser muy consumida por muchas personas en Colombia y en diferentes partes del mundo porque ayuda a proteger la salud cardiovascular. Esta baja los niveles altos de colesterol en la sangre y mantiene un peso corporal adecuado.

3. Es ideal para una dieta balanceada. “La avena tiene una composición nutricional bien equilibrada. Es una fuente de carbohidratos y proteínas de calidad con un buen balance de aminoácidos. Además, contiene un alto porcentaje de lípidos (en comparación con otros granos parecidos). En especial, los de tipo insaturado. Su aporte se completa con vitaminas y minerales”.

4. Proporciona antioxidantes. La avena es uno de los alimentos más ricos en antioxidantes que existen. Estos elementos tienen la capacidad de combatir el daño causado por los radicales libres, por lo que ayudan a retrasar el envejecimiento.

5. Es una gran fuente de energía. “Con la presencia de carbohidratos de absorción lenta, uno de los beneficios destacados de la avena es el aporte de energía duradera”, concluye Mejor con Salud.