Infusión verde para prevenir el cáncer, enfermedades cardíacas y combatir el cansancio

Pese a los avances de la ciencia, hay personas que siguen empleando remedios caseros y de origen natural para prevenir y tratar diversos padecimientos. Por ejemplo, el perejil es uno de ellos, ya que, contiene magnesio, hierro, potasio, zinc, calcio y vitaminas A, B, C y E.

De acuerdo con el portal Mundo Deportivo, el perejil tiene propiedades perfectas para adelgazar, donde se destaca que es: diurética, depurativa, favorece el tránsito intestinal, facilita la digestión, quema grasas y es saciante.

Asimismo, el portal Deporte y Vida indica que “solo dos cucharadas proporcionan el dos por ciento de las necesidades de calcio, hierro y ácido fólico diarios, el 12 % de vitamina A, más del 150 % de vitamina K y el 16 % de vitamina C”.

El perejil tiene propiedades perfectas para adelgazar. - Foto: Getty Images

De igual forma, el portal El Universal de México, asegura que la infusión de perejil puede reducir los niveles del aminoácido altos en la sangre, los cuales pueden provocar enfermedades en el corazón.

Un estudio publicado por el Journal of the Science of Food and Agriculture, asegura que el perejil tiene potentes propiedades anticancerígenas, debido a que actúa como un antioxidante que destruye los radicales libres antes de dañar las células. Además, protege el ADN del daño que puede provocar cáncer u otras enfermedades e inhibe la proliferación y migración de las células cancerosas en el cuerpo.

El perejil también se caracteriza por reducir el cansancio, gracias a que cuenta con un alto contenido de hierro. Por tal motivo, se recomienda que se consuma con frecuencia por pacientes que padecen de anemia.

Junto a los mencionados beneficios, también cabe resaltar otros tantos que no son tenidos en cuenta: uno de los más importantes es la mejora de la nutrición. En este caso, la vitamina K que lleva en sus propiedades el perejil sirve para la salud ósea, mientras que sus grandes cantidades de vitamina C la permiten tener como un gran refuerzo para el sistema inmunológico, evitando la gripe o cualquier otro malestar en el organismo.

Por otra parte, la planta mencionada es una excelente fuente de betacaroteno, antioxidante natural que permite ayudar al cuerpo para protegerse de los radicales libres y combatir los efectos del envejecimiento, es decir que logra mantener una piel sana.

De igual forma, un estudio publicado en el Journal of Urology asegura que existen evidencias de que con el perejil se pueden prevenir cálculos renales, ya que ayudan como apoyo de una función renal saludable.

Un estudio publicado en el Journal of Urology asegura que existen evidencias de que con el perejil se pueden prevenir cálculos renales. - Foto: Getty Images

Además de esto, también existe la posibilidad de aliviar el dolor en las articulaciones, ya que la utilización del perejil diariamente permitirá que se sienta un alivio máximo en los dolores presentados en las articulaciones del cuerpo. Todo gracias a que es una hierba que mantiene propiedades antiinflamatorias.

¿Cómo preparar una infusión de perejil?

El portal de salud, belleza y cuidado personal unCOMO, menciona la manera en la que se prepara una infusión de perejil. Sin embargo, es importante mencionar que antes de consumirla se debe contar con la aprobación de un profesional de la salud.

Ingredientes:

2 cucharaditas de perejil seco.

1 taza de agua.

Preparación:

Colocar la taza de agua en una olla y llevar a fuego medio.

Cuando alcance el punto máximo de ebullición, añadir las dos cucharaditas de perejil seco y dejar hervir durante 3 minutos.

Apagar el fuego, tapar y dejar reposar durante 5 minutos para que se concentren el sabor y las propiedades.

Después destapar, colar la infusión de perejil e ingerir.

El agua de perejil ayuda a reducir los niveles de grasa en la sangre. - Foto: Getty Images/iStockphoto