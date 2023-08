Ingrediente casero más poderoso que la keratina para hacer crecer el cabello

Cuando se piensa en cambiar el look por las razones que sea, aparece el cabello como el principal factor que puede hacer ese cambio que se está buscando. Es por esto que las personas se ven diferentes cuando por ejemplo se cortan el cabello, se hacen la keratina, se hacen capul o se cambian el color.

Por esto, si quiere hacer un cambio de look, usar aceite de coco en el cabello puede ser la solución. Aquellos que quieren ver su melena más larga en poco tiempo se lo deben aplicar de manera constante. Lo ideal es que el aceite vaya de raíces a puntas; luego de esto, se debe masajear, dejar actuar por unos 30 minutos y lavar con normalidad.