Investigadores de Estados Unidos encuentran la forma de retrasar el envejecimiento. ¿Cómo es posible?

Un importante estudio de la Universidad de Columbia encontró una manera para retrasar eficazmente el envejecimiento.

El estudio fue realizado por un equipo de investigadores de la Universidad de Columbia y fue publicado en la revista Nature Aging. El atractivo del informe radica en que encontraron una manera de retrasar el envejecimiento por medio de la reducción del consumo de calorías y prolongar la vitalidad.

La curiosidad de los investigadores partió en que querían saber si el proceso calórico ocurría similar en los humanos comparado con otros seres vivos. La restricción de calorías en gusanos, moscas y roedores ralentiza las etapas biológicas durante su desarrollo y les prolonga la vida. Entonces la cuestión se situó en ver de qué manera esto se comportaba en las personas.

El estudio comprobó que la reducción calórica reduce la aparición de las consecuencias propias de la vejez. - Foto: Getty Images

Como punto de partida, el documento explica que la disminución de la ingesta de calorías sin la necesidad de privarse de nutrientes esenciales. Además, apunta que este aspecto va ligado con el proceso molecular encargado de envejecer al organismo. Acto seguido, se detalla la metodología de la investigación y los argumentos que soportan esta premisa. Sin embargo, puntualiza que no aumenta el número de años vivos, dado que eso no se puede calcular, sino que ayuda a que las complicaciones relacionadas con la vejez se vean reducidas.

Para llegar a estas conclusiones, los científicos analizaron los datos provenientes de un proyecto que se realizó en Nueva Zelanda, en el cual se tomaron en cuenta personas que redujeron su consumo de calorías durante sesiones semanales de pérdida de peso. Las personas de la muestra estuvieron durante 27 días consumiendo paulatinamente porciones más pequeñas de comida, para luego continuar con una dieta sostenida. Aquellos que, en el lapso de un año, redujeron las calorías en más de un 10 % envejecieron en menor medida.

Sede de la Universidad de Columbia, institución donde se llevó a cabo la investigación. - Foto: Pixabay

Daniel Belsky, doctor especializado en epidemiología, fue el encargado de dirigir el trabajo. En el documento sobre los resultados de la investigación, señaló que “este nuevo estudio que hicimos es muy emocionante porque descubrimos que la restricción calórica puede reducir el ritmo en el que las personas envejecen biológicamente”. Por su parte, ellos le agregaron validez al experimento neozelandés.

Otro de los autores del estudio fue Calen Ryan, quien señaló lo siguiente: “La restricción calórica probablemente no sea para todos. Nuestros hallazgos son importantes porque proporcionan evidencia de un ensayo aleatorio de que es posible retrasar el envejecimiento humano. También nos dan una idea de los tipos de efectos que podríamos buscar en los ensayos de intervenciones que podrían atraer a más personas, como el ayuno intermitente o la alimentación con restricción de tiempo”.

El aporte que dieron radicó en tomar en cuenta las variables de la edad biológica y la genética para estudiar el comportamiento del envejecimiento acorde a las etapas de la vida. Sin embargo, recomiendan no confiarse y conservar una salud apta; de no ser así, las personas no estarían haciendo nada.

La regulación de alimentos y una respectiva dieta monitoreada fueron dos elementos cruciales para la investigación. - Foto: Getty Images

Los investigadores hallaron que reducir las calorías en una cuarta parte ocasionó una disminución de la tasa de envejecimiento entre un 2 % y un 3 %. Esto tiene un gran efecto en la reducción de la mortalidad, entre un 10 % y un 15 %.”Retardar el envejecimiento biológico significa vivir más y enfermarse más tarde. Por lo tanto, la restricción de calorías no solo puede beneficiar a las personas obesas, sino que también podría brindarles a las personas sanas una vida más larga y saludable”, señala el estudio.

Según lo detallado por los investigadores, los participantes del estudio mejoraron su salud cardio metabólica y ralentizaron los cambios relacionados con el envejecimiento en la integridad del sistema fisiológico, por medio de la reducción de calorías. “Realizamos un análisis para probar si aquellos que alcanzaron dosis más altas de reducción calórica experimentaron mayores efectos”, puntualiza el informe.

Luego de exponer las conclusiones, se expresa que este hallazgo es importante para la investigación relacionada con la gerociencia: “La investigación de la biología del envejecimiento ha identificado múltiples terapias con potencial para mejorar la esperanza de vida saludable en los seres humanos”.