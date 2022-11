Jugo de apio para limpiar las arterias y eliminar toxinas: así se prepara

Las arterias y las venas comunican el corazón con el resto del sistema circulatorio y, en ese sentido, son esenciales para que la sangre viaje por todo el cuerpo. Según explican los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés), las venas llevan sangre al corazón, mientras que las arterias sacan la sangre de este importante órgano.

La red que comprende el sistema circulatorio se encarga de transportar sangre oxigenada a través del cuerpo. Ahora bien, para que el flujo sea óptimo es importante que los vasos sanguíneos estén limpios y despejados, de manera que no se obstruya el paso de la sangre. Por ejemplo, cuando existen altos niveles de colesterol LDL -también llamado “malo”-, se desarrollan placas que dificultan el flujo libre de la sangre.

Según explica el portal Healthline, es recomendable que la persona adopte una alimentación saludable y realice actividad física con frecuencia para alcanzar niveles saludables de colesterol en la sangre, reduciendo el riesgo de desarrollar placas que obstruyan el flujo sanguíneo. Adicionalmente, comparte algunos consejos básicos:

Dieta saludable (priorizar frutas y verduras).

30 minutos de ejercicio al menos 5 días a la semana.

No fumar.

Limitar la ingesta de alcohol.

Jugo de apio para limpiar las arterias

Como es usual, la medicina alternativa ofrece varias opciones para tratar todo tipo de condiciones. En este caso, en aras de limpiar las arterias, tradicionalmente se han aprovechado las propiedades del apio.

Sin embargo, es pertinente mencionar que los remedios caseros no cuentan con respaldo científico, por lo que su efectividad no está garantizada en un 100 %. Del mismo modo, su uso no sustituye bajo ningún concepto el tratamiento médico.

Dicho esto, lo más recomendable antes de acudir a cualquier remedio natural es consultar con un profesional de la salud.

Según reseña el portal especializado Mejor con Salud, el apio es una planta rica en vitaminas A, C y E y minerales como el zinc y el selenio. Gracias a estos nutrientes, su consumo puede ayudar a cuidar la salud de las arterias.

Además, el apio contiene un compuesto llamado ftalida, el cual contribuye a relajar la musculatura que rodea las arterias y promueve la dilatación de los vasos, facilitando así el flujo de la sangre.

El citado portal añade que el apio también destaca por sus propiedades depurativas, por lo que ayuda a eliminar toxinas y líquidos gracias a sus efectos laxantes.

Aunque su color no le agrada a muchos, los beneficios que tiene para la salud son múltiples. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Jugo depurativo con apio para limpiar las arterias

Ingredientes:

Una rodaja de piña.

Una pera.

100 g de apio.

Un vaso de agua.

Preparación:

Cortar en pequeñas partes la piña, la pera y el apio.

Llevar los ingredientes a la licuadora e incorporar el agua.

Procesar hasta obtener una mezcla homogénea.

Opcional endulzar con miel.

Colar y la bebida está lista para su consumo.

Si bien el apio y otros ingredientes naturales pueden resultar benéficos para la salud, su consumo no es suficiente para prevenir en su totalidad los problemas del sistema circulatorio. Es necesario complementar con otros hábitos de vida saludable. La enciclopedia médica MedlinePlus comparte algunas recomendaciones: