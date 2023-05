Juventud eterna: estos alimentos evitan el envejecimiento

La eterna juventud es el sueño de muchas personas. No envejecer y que no se note la edad. Sin embargo, pocos son los que están dispuestos a cuidar su piel, cambiar la alimentación, dormir temprano y no estresarse en demasía.

Comer de manera balanceada, es parte del secreto de mantenerse joven, pues frutas y verduras que provean antioxidantes, harán que las células se renueven con frecuencia, evitando el temprano envejecimiento.

Esto, además de protegerse del sol y beber agua en cantidades adecuadas, para evitar resequedad o retención de líquidos, ya que, todo en exceso, causa males.

El consumo de guayaba trae grandes beneficios para la piel. - Foto: Getty Images / Cecile Lavabre

Dicho esto, es importante resaltar que los hábitos que se tengan serán determinantes para mantenerse joven o envejecer rápidamente. Por ejemplo, dormir las horas que se deben (entre 7 y 9) para que el organismo tenga tiempo de regenerarse y poder prepararse para una nueva jornada.

También es muy útil agregar a la dieta miel de abejas. De acuerdo con el sitio web Evok tiene propiedades antioxidantes. La miel de abeja ayuda a dilatar las arterias del corazón, incrementa el flujo de sangre y previene la formación de coágulos. Este alimento suele proteger al corazón del estrés oxidativo.

La miel, además, es un hidratante natural. “Las propiedades sanadoras de la miel se convierten en un humectante de labios, cuero cabelludo y piel seca”, registra Evok.

La miel también contiene proteínas, minerales y vitaminas. Foto: Getty images. - Foto: Foto: Getty images.

Así mismo, según el Grupo Sanitas de España, el colágeno es la sustancia principal que le otorga elasticidad a la piel, previniendo la aparición de arrugas. Por ello es indispensable consumir alimentos que sean ricos en esta proteína.

Este compuesto está presente en alimentos como las carnes (bien sea de res, pollo, cordero o el pavo), así como en los huevos. También están algunos que por sus propiedades favorecen la generación de colágeno en el cuerpo, como ocurre con la cebolla o el limón.

Las carnes aportan proteínas al cuerpo - Foto: Getty Images

De igual manera, en la pitaya, que también es conocida popularmente como la fruta del dragón. Según el portal Super Deporte, “este alimento tiene su origen en Centroamérica y llama su atención por sus potentes colores, que definen sus tres variedades: amarilla por fuera y con pulpa blanca, roja por fuera y pulpa blanca o roja y con semillas”.

Gracias a su alto contenido de antioxidantes, esta fruta ayuda a combatir los radicales libres y el envejecimiento de la piel, además, estimula la producción de colágeno.

Gracias a su contenido de minerales como calcio, el magnesio, el potasio y el fósforo, el consumo de papaya “ayuda a restaurar el equilibrio ácido-base del organismo. - Foto: Getty Images / THEPALMER

De otro lado, está la papaya, que es una de esas frutas que ayuda brindarle a piel la cantidad necesaria de esa proteína, por lo que en casa se pueden realizar varias recetas para aprovechar sus bondades. Solo bastará con mezclar esta fruta, con una clara de huevo y una cucharada de miel.

A esto se suman las semillas de lino o linaza, que son otra fuente de colágeno para ayudar al cuidado de la piel. Debido a que contienen fibra, vitaminas, minerales, proteínas, grasas vegetales saludables y antioxidantes que ayudan a prevenir el daño celular, de acuerdo con Medline Plus, el servicio de información en línea provisto por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

Uno de remedios para el dolor de las articulaciones es la linaza, que es la semilla de la planta Linum usitatissimum, la cual es usada para consumo humano, por ejemplo, en infusiones. - Foto: Getty Images

Finalmente, el portal especializado en belleza Panorama explica que el jengibre y la canela, gracias a sus compuestos, pueden contribuir con este proceso.

Para ello, es necesario realizar una mascarilla con media cucharada de jengibre, media cucharada de canela, dos cucharadas de miel y dos cucharadas de aceite de oliva. Esto debe mezclarse hasta que el contenido sea homogéneo. Aplicar sobre la piel y esperar unos 10 minutos. Finalmente, enjuagar con agua tibia.

Vogue, destaca que las propiedades del jengibre ayudan a proteger la piel y evitar el envejecimiento prematuro. “Además, cuenta con propiedades antisépticas y mantendrá tu piel suave y libre de imperfecciones”. En otros casos, también es posible combinarlo con canela para aprovechar sus compuestos.