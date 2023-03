La bebida que casi todos consumen a diario y ayuda a quemar grasa

La recomendación es consumir café en granos o molido, dado que, a diferencia del café instantáneo, este no ha sido sometido a ningún proceso industrial.

Millones de personas consideran el café como uno de los elementos indispensables para iniciar su jornada, más allá de que su consumo sea un tema de costumbre. La cafeína, en un rango moderado, contiene propiedades que benefician en forma positiva el metabolismo e incluso reducir la mortalidad.

Por medio de un estudio realizado en Portugal, se reveló que la cafeína, los polifenoles y otros componentes procedentes del café son agentes que combaten las complicaciones provenientes de las enfermedades del hígado graso.

La primera conclusión general fue que los participantes que consumieron mayor cantidad de café tuvieron un hígado más sano, por lo que fueron los que menor probabilidad tenían de experimentar fibrosis hepática y complicaciones en el órgano. Asimismo, hubo participantes que contaban con un ligero índice de acumulación de grasa, pero el consumo de cafeína les redujo esta condición.

“Las propiedades derivadas de la cafeína parecen activar el metabolismo y la quema de grasas y, por tanto, ayudan a adelgazar”, explica el portal Business Insider. - Foto: Yennifer Aristizabal

Según El Diario NY, además de estos beneficios, el café sirve para perder peso, es rico en sustancias como los polifenoles, que también tienen un efecto antiinflamatorio y antioxidante.

De esta manera, el café puede aumentar la tasa metabólica del consumidor, lo que quiere decir que incrementa la quema de calorías y provoca la disminución de la grasa corporal según el portal; incluso, estudios han señalado que la tasa metabólica aumenta tres horas después de haber tomado café.

Según el mismo estudio, realizado por la Escuela de Salud Pública de Harvard, beber café se asoció con una pérdida modesta de grasa corporal. De hecho, si se beben cuatro tazas de café al día se puede reducir grasa corporal en un 4 %, reporta el portal El Diario NY.

Por las características del café, los especialistas recomiendan incluir esta bebida en algunas dietas diseñadas para perder peso, pero se advierte que es importante tomarlo con otros ingredientes libres de las calorías. - Foto: Getty Images/iStockphoto

En contraste, según el doctor Bob Arnot en su libro The Coffee Lover’s Diet, las personas que intentan bajar de peso deben ingerir 720 ml de café al día, lo que equivaldría a tres tazas de café. No obstante, cabe resaltar que según reseña el experto no todos los granos de café funcionan en totalidad para esta dieta.

Arnot aconseja el café en grano ligeramente tostado molido en casa y preparado con agua filtrada para tener mejores resultados en la dieta; además, se resalta que se pueden tomar tres tazas diarias, preferiblemente sin azúcar.

La cafeína puede aportar beneficios a la salud, como beneficiar al metabolismo y reducir la mortalidad, sin embargo, es importante tener presente que para obtener estos beneficios para la salud se debe tener en cuenta tanto la calidad del café como la cantidad del consumo.

Las personas que sufren del hígado tienen algunas recomendaciones estrictas en materia de alimentación para prevenir que empeore su condición. De hecho, algunas dejan bebidas como la cerveza o el café, cuando presentan diagnósticos como el de hígado graso. - Foto: Getty Images

El portal Glamour también advierte que los complementos del café pueden aportar las “mismas calorías que al comer una barra de chocolate”. Asimismo, añade, “tan solo una cucharada de azúcar, acorde a un estudio de Journal of Health Psychology, puede sumar hasta 48 calorías”.

El nutricionista Nicolás Mier señala estas cifras para tener en cuenta al momento de tomar café:

1 taza (355 ml) de café americano: 0 calorías.

1 taza (355 ml) de café capuchino: 100 calorías.

1 taza (355 ml) de latte: 120 calorías.

1 taza (355 ml) de café caramel macchiato: 180 calorías.

Glamour también cita que los especialistas, las investigaciones y libros “indican que es necesario acompañarlo de una alimentación saludable para bajar de peso, así como tomar una taza de agua por cada taza de café, con el fin de purificar el cuerpo, sin que esta bebida diurética se lleve todos los nutrientes en la orina”.

Entre la infinidad de métodos que existen para bajar de peso, y las dietas ‘milagrosas’, es preciso mencionar que hay alimentos que ayudan por si solos a disminuir el peso o mantenerlo. Entre esos está el café. - Foto: Getty Images

El Diario NY también confirmó que la cafeína potencia el rendimiento del ejercicio, incluso un estudio controlado en humanos concluyó que 3 mg de cafeína por kg de peso son suficientes para impulsar la quema de calorías mientras se está haciendo ejercicio.