La mejor manera de tomar café para quemar grasa

El doctor Bob Arnot hizo popular la dieta del café, pues esta bebida “puede acelerar metabolismo, quemar más grasa, bloquear la absorción de calorías y disminuir el apetito”, así lo explicó en su libro The Coffee Lover’s Diet: Change Your Coffee, Change Your Life (La dieta del amante del café: Cambia tu café, cambia tu vida), en palabras que citó el portal Vozpopuli.

Arnot aconseja el café en grano ligeramente tostado molido en casa y preparado con agua filtrada para tener mejores resultados en la dieta; además, se resalta que se pueden tomar tres tazas diarias, preferiblemente sin azúcar.

Pero el café no es milagroso, pues esta bebida debe estar acompañada de una dieta saludable y también la realización de actividad física. “Las demás comidas y refrigerios deben ser bajos en calorías y grasas y ricos en fibra (cereales integrales, frutas y verduras). Se deben evitar asimismo los alimentos altamente procesados. En total, uno debe consumir alrededor de 1.500 calorías por día”, explica el doctor Arnot.

De acuerdo con el sitio web Vozpopuli, para el almuerzo se aconseja “un plato de verduras con arroz integral o una ensalada con pollo a la plancha”.

“El café puede adelgazar al suprimir el apetito, lo que hará comer menos durante el día, algo que no está demostrado científicamente al ciento por ciento, aunque sí se ha probado que consumir café disminuye el número de ingesta calórica total por día”, señala el doctor Bob Arnot.

Vozpopuli también hace unas recomendaciones sobre las contraindicacionesal exceder el consumo de café, pues “la ingesta excesiva de cafeína se ha relacionado con ataques cardíacos, dolores de cabeza, insomnio y mayores riesgos de fracturas óseas, osteoporosis e incluso depresión”.

“Las propiedades derivadas de la cafeína parecen activar el metabolismo y la quema de grasas y, por tanto, ayudan a adelgazar”, explica el portal Business Insider.

Por las características del café los especialistas recomiendan incluir a esta bebida en algunas dietas diseñadas para perder peso, pero se advierte que es importante tomarlo con otros ingredientes libre de las calorías, como por ejemplo, “añadir leche, azúcar o cualquier otro complemento”, indica Business Insider.

En el portal Mayo Clinic advierten que “la cafeína sola no te ayudará a adelgazar”, además, el mencionado portal añade que “puede aumentar ligeramente los esfuerzos para perder peso o ayudar a prevenir el aumento de este, pero no hay pruebas sólidas de que el mero consumo de cafeína ayude a adelgazar”.

Además de tomar café, para la dieta que ayuda a bajar de peso es importante “limitar las calorías diarias a 1.500, a poder ser derivadas de alimentos vegetales y proteínas magras”, explica el sitio web Business Insider.

Otra recomendación para tener los beneficios del café la hace el nutricionista, Nicolás Mier y Terán, quién según el portal Glamour “siempre hace hincapié en sus redes sociales de que lo mejor es consumir el café negro o americano. Háganse el hábito de consumir su café negro, sin ningún tipo de leche, crema, azúcar o edulcorante”, destaca el mencionado especialista en nutrición.

El portal Glamour también advierte que los complementos del café pueden aportar las “mismas calorías que al comer una barra de chocolate”. Asimismo, Añadir “tan solo una cucharada de azúcar, acorde a un estudio de Journal of Health Psychology, puede sumar hasta 48 calorías”.

El nutricionista Nicolás Mier señala estas cifras para tener en cuanta al momento de tomar café:

1 taza (355 ml) de café americano: 0 calorías.

1 taza (355 ml) de café capuccino : 100 calorías.

1 taza (355 ml) de latte : 120 calorías.

1 taza (355 ml) de café caramel macchiato: 180 calorías.

Glamour también cita que los especialistas, las investigaciones y libros “indican que es necesario acompañarlo de una alimentación saludable para bajar de peso, así como tomar una taza de agua por cada taza de café, con el fin de purificar el cuerpo, sin que esta bebida diurética se lleve todos los nutrientes en la orina”.