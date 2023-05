La bebida que retrasa el envejecimiento y previene enfermedades del corazón

El envejecimiento es uno de los mayores miedos que tienen algunas personas, debido al paso del tiempo y el posible deterioro del cuerpo. Muchos se preocupan por el funcionamiento del organismo, la prevención de enfermedades y el retraso de los signos de la edad, los cuales pueden afectar el día a día.

Sin embargo, existen alternativas naturales que se pueden consumir en la rutina, ayudando al buen funcionamiento de algunos órganos y la conservación de la salud. Estas opciones parten de productos beneficiosos, tal y como es el caso del té verde, el cual posee diversas propiedades que contribuyen al bienestar de la persona.

Té verde. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Esta bebida se produce a partir de la hoja de la planta Camellia sinensis y se caracteriza por ser rica en compuestos fenólicos, catequinas y flavonoides, los cuales actúan como antioxidantes, además de tener una acción antidiabética, antiobesidad, antiinflamatoria, antibacteriana, antiviral y antimutagénica.

El té verde se usa como remedio medicinal para hacerle frente a diversas enfermedades y molestias desde hace años, principalmente en el continente asiático. Estas bondades también se han replicado en muchas partes del mundo.

Esta preparación es considerada una gran aliada para retrasar el envejecimiento, además de prevenir enfermedades del corazón. A pesar de que su uso medicinal logra buenos resultados en otros temas, es considerada un método viable para los dos aspectos mencionados anteriormente, según el portal Tua Saúde.

Té verde - Foto: Getty Images

De acuerdo con lo que recopiló e informó este espacio, el té verde hace el papel de retardante con respecto al envejecimiento celular, ya que aporta una elevada cantidad de antioxidantes que evitan que suceda esto. Combaten los radicales libres, logrando que la piel esté cuidada e hidratada, con un aspecto saludable y previniendo la aparición de las arrugas.

En los detalles que entregó el portal se observó que las catequinas presentes en esta bebida ayudan a reducir la producción de glicación avanzada, previniendo la flacidez de la piel y disminuyendo la inflamación.

El té verde es rico en compuestos fenólicos, catequinas, flavonoides y cafeína. - Foto: Foto: Getty images.

En cuanto a prevenir las enfermedades del corazón, el té verde ayuda a regular los niveles de colesterol, principalmente el colesterol ‘malo’ LDL, debido al gran poder antioxidante que posee. Tua Saúde menciona que el consumo de esta bebida también inhibe la formación de los coágulos en la sangre, previniendo ataque cardíacos, ACV o riesgos de trombosis.

¿Cómo consumir el té verde para adelgazar más rápido?

Esta infusión tiene varias propiedades que ayudan a las personas a perder peso de una manera más rápida, puesto que incentiva la reducción de los niveles de grasa en el cuerpo humano.

“Una dieta a base de té verde para adelgazar consiste en llevar una alimentación saludable, libre de grasas y baja en harinas, y añadir a la misma infusiones o pastillas de té verde que te ayudarán a acelerar el metabolismo, liberar toxinas, hacer mejor la digestión y quemar grasa”, indicó Mundo Deportivo.

Té verde para adelgazar. - Foto: Getty Images

De acuerdo con el medio catalán, las propiedades adelgazantes del té verde son las siguientes:

Acelera el metabolismo gracias a su contenido en cafeína y catequinas, l o que ayuda a que la quema de grasa se realice de forma más rápida.

Favorece la depuración del organismo, ayudando a eliminar grasas, toxinas y sustancias nocivas para la salud del cuerpo.

Aumenta el gasto de energía y ante una rutina de ejercicio, si se toma té verde, se produce una mejor eliminación de las grasas.

“La cantidad recomendable de té verde son tres tazas al día y preferiblemente media hora después de la comida, ya que así no absorberá el hierro de tus alimentos, pero sí acelerará tu metabolismo y ayudará a tu cuerpo a quemar las grasas necesarias. Si lo prefieres en cápsulas, toma una pastilla después de cada comida”, agregó.

Sin embargo, es importante saber que el té verde no sustituye otros alimentos, de manera que la dieta no debe limitarse a esta bebida por el simple objetivo de perder peso. Además, el objetivo no es implementar planes alimenticios tan restrictivos debido a que pueden conllevar a varios problemas de salud.

El portal Mejor con salud sostiene que una forma de potenciar los beneficios del té verde es combinándolo con alguna fruta que contenga vitamina C, como por ejemplo el limón.