La cantidad de frutas y verduras que se deben comer para mejorar la circulación sanguínea

“ Llevar una dieta sana a lo largo de la vida ayuda a prevenir la malnutrición en todas sus formas, así como diferentes enfermedades no transmisibles y trastornos . Sin embargo, el aumento de la producción de alimentos procesados, la rápida urbanización y el cambio en los estilos de vida han dado lugar a un cambio en los hábitos alimentarios”, menciona al respecto la autoridad sanitaria.

Por su parte, también ha hecho un balance de cómo come la población actualmente. “Las personas consumen más alimentos hipercalóricos, grasas, azúcares libres y sal/sodio; por otra parte, muchas personas no comen suficientes frutas, verduras y fibra dietética , como por ejemplo cereales integrales”, agrega la entidad.

Otra de las opciones es la fresa, rica en antioxidantes y minerales como manganeso, magnesio y potasio, además de ser fuente de vitaminas C, B2, B3 y fibra. De acuerdo con una publicación realizada en la revista académica Critical Reviews in Food Science and Nutrition, estas frutas también aportan vitaminas E y A.