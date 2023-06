La ciencia revela cuáles son los mejores alimentos para fortalecer el cerebro y la memoria

Durante la etapa del envejecimiento, la memoria es una de las funciones del cuerpo que más se ven alteradas, esto se debe a algo normal y usual que surge con el paso de los años en determinados pacientes.

Es por esto que los profesionales de la salud mencionan que la mejor arma para combatir la pérdida de memoria y, de paso, fortalecer el cerebro es llevando una alimentación sana y equilibrada, y a su vez contribuir al funcionamiento correcto de este órgano por medio de diversas actividades, tanto físicas como intelectuales.

Según explica la biblioteca de salud y medicina de los Estados Unidos Medlineplus, la pérdida de memoria surge cuando ocurre un olvido inusual, lo que quiere decir que la persona no es capaz de recordar hechos nuevos o acceder a uno o más recuerdos del pasado.

“La pérdida de memoria puede presentarse por un corto tiempo y luego resolverse (transitorio). O puede no desaparecer y, dependiendo de la causa, puede empeorar con el tiempo. En casos graves, tal deterioro de la memoria puede interferir con las actividades de la vida diaria”.

20 minutos en su sección de salud y cuidado personal menciona la importancia de incluir determinados alimentos en la dieta, ya que cuentan con propiedades nutricionales cruciales para potenciar la buena salud del cerebro.

Un nuevo estudio fue publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences y esta investigación tenía como fin determinar los efectos positivos que tiene sobre la memoria y sobre el rendimiento cognitivo el consumo de flavonol, una sustancia que se encuentra de manera natural en varios alimentos como las uvas, el cacao o el té.

En medio del estudio participaron 3.500 pacientes, los cuales fueron divididos en dos grupos. A un primer grupo se les proporcionó flavonol (en forma de un suplemento dietético) y placebo respectivamente. Posteriormente, se les realizó un seguimiento de tres años en el que se fueron midiendo diversos parámetros que incluían la memoria y el rendimiento cognitivo.

Pasado el tiempo de supervisión se logró determinar que las puntuaciones de los participantes que lo recibieron en comparación con aquellos que tomaban placebo fueron mejores. Notablemente, las mayores mejorías se registraron en aquellos que al inicio llevaban dietas menos saludables.

Cabe mencionar que pese a que en el estudio se utilizaron suplementos cargados de dicho compuesto, esta sustancia también está presente de manera natural en diversos alimentos que pueden ser tenidos en cuenta para comer con frecuencia dentro un plan de alimentación sano y equilibrado en donde también estén presentes otro tipo de alimentos nutritivos.

Es pertinente mencionar que “los expertos creen que el flavonol puede mejorar la memoria y la cognición incorporándolo de manera habitual en la dieta por medio de algunos alimentos que contengan dicha sustancia”.

Entre los productos y alimentos que más contienen la mayor fuente natural de flavonol se destaca el té, los frutos rojos (frambuesas, arándanos, moras), las uvas y el mosto, el brócoli, el kale o los tomates. “Los beneficios del flavonol y otros compuestos similares llevan largo tiempo bajo la mirilla científica, y al día de hoy se sabe con certeza que resultan muy positivos para distintos aspectos como la oxidación de los tejidos o la salud cardiovascular”.

Los flavonoides se dividen en seis categorías:

Flavanonas.

Flavanoles.

Flavonas.

Flavonoles.

Antocianidinas.

Isoflavonoides.

Otros alimentos que confíen dichos compuestos

Cebolla.

Espárragos.

Lechuga roja.

Col.

Alcachofas.

Tomate.

Apio.

Brócoli.

Fresas.

Arándanos.

Uvas.

Naranjas.

Frutos secos.

Cacao.

Té.

Pese a las investigaciones, aún se desconoce la cantidad adecuada de flavonides que se deben consumir para prevenir varios tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares y cognitivas; sin embargo, ingerir frutas y verduras es indispensable para contribuir a la buena salud del cuerpo en general.