La dieta que ayuda a prevenir el cáncer de próstata

El cáncer de próstata se desarrolla cuando las células de este órgano comienzan a crecer fuera de control. La próstata es una glándula que solamente tienen los hombres y se encarga de producir parte del líquido que conforma el semen.

Según la Asociación Americana del Cáncer, casi todos los cánceres de próstata son adenocarcinomas. Se desarrollan a partir de las células glandulares, que son aquellas que producen el líquido prostático que se agrega al semen.

Sin embargo, hay otros tipos de esta enfermedad como, por ejemplo, los carcinomas de células pequeñas, tumores neuroendocrinos, carcinomas de células transicionales y sarcomas. Estos tipos de cáncer de próstata son poco comunes. Algunos de ellos crecen y se propagan rápidamente, pero la mayoría crece lentamente, precisa esta Asociación.

Si bien, según el Instituto Mayo Clinic, no hay una forma segura de prevenir el cáncer de próstata, los médicos recomiendan que los hombres con un riesgo promedio de contraer esta enfermedad tomen decisiones que beneficien su salud.

Consulta de paciente con cáncer de próstata. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Especialmente los expertos hablan de la dieta que se debe seguir para prevenir esta enfermedad. De acuerdo con un artículo titulado “¿Pueden las dietas basadas en plantas reducir el riesgo de cáncer de próstata?”, publicado en el sitio web Health Harvard, un plan alimenticio que priorice la ingesta de plantas podría ser útil para disminuir el riesgo de padecer este tipo de cáncer.

“En general, los estudios se inclinaron hacia los efectos beneficiosos del consumo de comidas a base de plantas. La mayoría de los estudios observacionales encontraron que los comedores de plantas desarrollaron cáncer de próstata a tasas más bajas que los consumidores de carne. Y el 60 % de los estudios de intervención informaron que los niveles de antígeno prostático específico (PSA) aumentaron más lentamente en los consumidores de plantas en comparación con los consumidores de carne. Un aumento en el PSA sugiere que el cáncer de próstata está empeorando o recurriendo en hombres que ya han sido tratados por la enfermedad”, resume el artículo en sus resultados.

Lo primero que deben hacer es elegir una dieta saludable. De acuerdo con este Instituto, existen algunas pruebas de que consumir alimentos saludables, bajos en grasa y que incluyan muchas frutas y verduras, puede contribuir a reducir el riesgo de desarrollar cáncer de próstata, aunque los resultados de las investigaciones son variados y aún falta más evidencia científica.

Alimentos bajos en grasa

Lo ideal es escoger una dieta con bajo contenido de grasa. Algunos de los alimentos que contienen grasas son las carnes, las nueces, los aceites y lácteos, como la leche y el queso.

Variedad de alimentos veganos saludables, fuentes de proteínas a base de plantas y alimentos para la construcción del cuerpo. Tofu soja tempeh, vegetales verdes, nueces, semillas, harina de avena con quinua y espirulina. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Según Mayo Clinic, en algunos estudios, los hombres que comían la mayor cantidad de grasas por día presentaban un mayor riesgo de desarrollar este padecimiento, aunque esto no prueba que el exceso de grasa cause cáncer de próstata, pues hay investigaciones no han encontrado esta asociación.

Lo que sí está demostrado es que reducir la cantidad de grasa que la persona consume al día tiene otros beneficios comprobados, como el control del peso y una mejor salud para el corazón. Lo recomendable es reducir la cantidad de grasa que se agrega a los alimentos, seleccionar cortes de carne más magros y elegir lácteos descremados.

Los precios de la carne han aumentado considerablemente en Egipto. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Los expertos también aconsejan aumentar la cantidad de frutas y verduras que la persona consume cada día. Estos alimentos son ricos en vitaminas y nutrientes que se cree reducen el riesgo de desarrollar cáncer de próstata, aunque las investigaciones no han demostrado que algún nutriente en particular garantice la reducción del riesgo.

Ingerir estos productos hace que se tenga menos espacio para otros alimentos, como aquellos con altos contenidos de grasa. Reducir la cantidad de lácteos también puede resultar favorable. En algunas investigaciones, los hombres que comían la mayor cantidad de lácteos como leche, queso y yogur por día, presentaban el riesgo más alto de desarrollar cáncer de próstata. El consejo es consumir estos productos de forma moderada.