La edad en que los dolores de cabeza empeoran en las mujeres

Una de las dolencias universales, que la mayoría de personas experimenta en la vida, son las que están relacionadas con la cabeza. Son varias las causas de este síntoma y entre las generales se encuentra el estrés, la ansiedad o movimientos bruscos, según Medline Plus, la Biblioteca de Medicina de EE. UU.

Sin embargo, existe una diferencia entre el dolor que siente las mujeres y los hombres, así que un grupo de investigadores llegó a la conclusión de que la migraña aumenta en las mujeres que están cercanas a la etapa de la menopausia.

Diferentes gremios estadounidenses de la Universidad de Cincinnati (UC), el Centro Montefiore de Dolor de Cabeza, el Colegio de Medicina Albert Einstein y Vedanta Research compartieron un estudio publicado en The Journal of Head and Face Pain, en el que se da a conocer el análisis del dolor de cabeza en las mujeres.

De acuerdo con Vicent Martin, profesor de Medicina Interna en la División de Medicina Interna General de la UC y codirector del Programa de Dolor de Cabeza y Dolor Facial en el Instituto de Neurociencias de la misma institución, “las mujeres siempre han dicho a los médicos que sus dolores de cabeza de migraña empeoran alrededor de la menopausia y ahora tenemos la prueba de que tenían razón”.

Los hallazgos indican que el incremento del dolor de cabeza frecuente, que corresponde a más de 10 días con este síntoma, fue severo al tener un resultado de más de 60 % de mujeres de mediana edad (entre los 35 y 65 años), quienes manifestaron la dolencia cerebral durante la perimenopausia, la cual es el periodo en el que el organismo empieza a tener ciclos menstruales irregulares.

Dicho porcentaje, tuvo una comparación con mujeres quienes tienen su ciclo menstrual normal y en total las participantes del estudio fueron más de 3.500, todas con migraña antes y durante sus años de menopausia.

Junto a Vicent Martin, estuvo Richard Lipton, Jelena Pavlovic y Dawn Buse, del Centro Montefiore de Dolor de Cabeza y el Colegio de Medicina Albert Einstein; también, Kristina Fanning y Michael Reed, de Vedanta Research, en Chapel Hill, Carolina del Norte, Estados Unidos.

Los expertos en el área de la salud consignan que la menopausia tiene en cuenta la perimenopausia, ya que se considera por completo la etapa de la menopausia cuando una mujer no ha tenido su periodo menstrual por un año y, en consecuencia, empiezan a manifestar sofocos, irritabilidad, depresión e insomnio.

“Los cambios en las hormonas femeninas como el estrógeno y la progesterona que ocurren durante la perimenopausia podrían desencadenar aumento de dolores de cabeza durante este tiempo”, expresa Richard Lipton.

La publicación revela que cuando las mujeres empiezan a saltarse los periodos menstruales, el riesgo de dolor de cabeza es más evidente.

En ese sentido, la Clínica de Mayo indica que aunque la edad más común es al comienzo de los 40 años, a mediados de los 30 las mujeres tienden a tener jaquecas y su intensidad puede ser moderada o grave.

Sumado a esto, la investigación plantea que una de las causas por las que esta parte de la población experimenta más la dolencia en la zona superior del organismo es debido a la ingesta de medicamentos.

Para Martin, “las mujeres, a medida que envejecen desarrollar un montón de dolores y molestias en las articulaciones y dolor de espalda, es posible que el uso excesivo de analgésicos para el dolor de cabeza y otros trastornos en realidad podría conducir un aumento de dolores de cabeza para el grupo de la menopausia”.

Los especialistas también explican que para pacientes con perimenopausia temprana, se recetan pastillas anticonceptivas que equilibran el cuerpo, pero esto debe tener un control médico, al igual que con un caso de perimenopausia tardía.

Por su parte, la Clínica de Mayo comparte que las migrañas se alivian o incluso llegan a desaparecer durante la etapa de embarazo. Sin embargo, luego de la gestación, al haber una disminución de niveles de estrógeno, estrés, malos hábitos alimenticios y falta de sueño, el dolor de cabeza puede volver a surgir de nuevo.

Nota: independientemente de la edad, los especialistas en el área de la salud aconsejan acudir a un médico siempre que las migrañas no mejoran.

* Con información de Europa Press.