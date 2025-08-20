El pasado 10 de agosto se llevaron a cabo las Pruebas Saber 11 del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) que evalúa a los estudiantes que están próximos a graduarse de bachiller académico.

Sin embargo, en el municipio de El Doncello, en el departamento del Caquetá, se presentó una lamentable noticia, días después de que una estudiante presentara estos exámenes.

Luisa Fernanda Bohórquez Morales, de 16 años, de la Institución Educativa Corazón Inmaculado de María, quien cursaba su último año escolar, murió a causa de un fuerte dolor de cabeza.

Todo comenzó cuando la joven, mientras realizara el Icfes, presentó un dolor intenso en su cabeza, por el cual tuvo que ser trasladada al centro de salud del municipio de El Doncello.

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) | Foto: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes)

La estudiante, quien tiempo atrás había sido diagnosticada con migraña, fue atendida por los galenos, quienes le recomendaron reposo y le dieron unos medicamentos para tratar el dolor.

Sin embargo, Luisa Fernanda seguía con el intenso dolor donde su estado de salud se estaba deteriorando, por lo que sus padres la llevaron nuevamente al centro asistencial de mayor complejidad.

En este nuevo diagnóstico y debido a exámenes médicos especializados, hallaron que la joven tenía un tumor cerebral avanzado, por lo que de inmediato tuvo que ser sometida a una intervención quirúrgica.

Pese al esfuerzo de los galenos que la atendieron para salvarle la vida, la estudiante, que es recordada por su desempeño académico, no resistió y murió en medio del procedimiento.

El pasado 17 de agosto, el plantel educativo, en medio de las honras fúnebres de Luisa Fernanda, realizó un acto conmemorativo con presencia de sus profesores y estudiantes de curso.

“Con respeto y cariño, honramos su vida, su partida nos llena de profunda conmoción y tristeza, pero también nos invita a conmemorar su legado y memorias. Nos unimos en solidaridad con su familia y amigos ofreciendo nuestras sinceras condolencias”, se lee en un comunicado de la Institución Educativa Corazón Inmaculado de María.