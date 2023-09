La eficiente vitamina que sirve para “reparar” el hígado graso

Sin embargo, cuando no se tienen los cuidados adecuados, junto con malos hábitos alimenticios y de vida, pueden surgir afecciones como el hígado graso, que también se conoce como la esteatosis hepática o el hígado adiposo , la cual se presenta cuando la grasa se acumula en este órgano, causando inflamación y daños en el cuerpo humano.

Según MedlinePlus , sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, esta enfermedad tiene qué ver con la grasa que ingresa al organismo y se acumula en el hígado. Como tal, existen dos tipos de hígado graso, uno se denomina enfermedad del hígado graso por alcohol, también llamada esteatosis hepática alcohólica; y el otro enfermedad del hígado graso no alcohólico.

Muchos especialistas consideran esta afección como silenciosa, y que muchas personas no llegan a experimentar ningún tipo de síntoma, incluso si ya está avanzada. No obstante, la enfermedad del hígado graso no alcohólico puede agrandar el órgano afectado, provocando dolor o malestar en la parte superior derecha del abdomen, que es el área entre las caderas y el pecho, precisa el medio especializado en información de salud Medical News Today.