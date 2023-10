La especia que reduce el azúcar en la sangre y favorece el control de la resistencia a la insulina

Pero se puede usar como energía siempre y cuando el consumo de azúcar sea moderado. Cuando se abusa de la ingesta de este alimento la insulina, una hormona que permite el acceso de la glucosa a las células para que se utilice como energía, no puede cumplir su función correctamente, por lo que la glucosa se acumula en la sangre y surge lo que se conoce como resistencia a la insulina. Esto provoca la diabetes.

“La diabetes es una enfermedad crónica que se presenta cuando el páncreas no secreta suficiente insulina o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. La insulina es una hormona que regula la concentración de glucosa en la sangre, es decir, la glucemia. Un efecto común de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (es decir, la glucemia elevada) que, con el tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas del organismo, sobre todo los nervios y los vasos sanguíneos”, explica la Organización Mundial de la Salud (OMS).