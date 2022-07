La fibra que ayuda a controlar el estreñimiento y el colesterol

Tanto el estreñimiento como el colesterol alto son dos patologías muy comunes en el mundo. A pesar de ello, son condiciones que no deben ser ignoradas, ya que si no se hace nada para combatir sus efectos, se pueden tener repercusiones muy graves para la salud.

Según reportes recolectados al rededor del mundo, una de cada siete personas en el mundo padecen de estreñimiento. Según el portal web de salud del National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, es una afección que altera la frecuencia con la que una persona evacua los desechos.

“Es una afección en la cual la persona podría tener menos de tres evacuaciones a la semana; las heces son duras, secas o grumosas; la evacuación de las heces resulta difícil o dolorosa; o queda una sensación de que la evacuación no fue completa”, señala el portal digital.

Por otro lado, encontramos los niveles altos de colesterol, estos niveles se pueden incrementar por predisposición genética, o como ocurre en la mayoría de los casos, por el consumo de alimentos altos en grasas malas, sumado a la poca actividad física.

El portal digital Bupa salud explica algunas consecuencias que puede tener el incremento en los niveles de colesterol en el cuerpo humano.

“El colesterol alto afecta al corazón y los vasos sanguíneos, y aumenta el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular (CVD). El colesterol alto causa la formación de depósitos de grasa (conocidos como placas) dentro de los vasos sanguíneos”, señala.

El psyllium una es fibra natural de carácter dietética que se puede encontrar en polvo. - Foto: Getty Images/Image Source

El psyllium

Es considerada una fibra natural de carácter dietética, este particular alimento viene de una hierva cultivada en India llamada plantago ovata. Este es uno de los ingredientes principales para poder preparar pan sin gluten.

El psyllium ha sido utilizada en la historia como remedio natural, ya que posee múltiples beneficios para la salud. Este ingrediente natural puede ser de gran ayuda en la lucha contra el estreñimiento, así lo explica el portal experto en ingredientes naturales Conasi.

“Debido a su comportamiento como fibra, se le atribuye un efecto “laxante”, asociado a su alta capacidad de absorción de agua necesaria para estimular y lubricar nuestro intestino. La OMS (Organización Mundial de la Salud) y la EMEA (Agencia Europea de Medicamentos), recomiendan su consumo para combatir el estreñimiento”, señala.

Debido a sus componentes, el psyllium tiene la capacidad de reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

De hecho, según indica el portal web, el psyllium ha sido utilizado en la industria farmacéutica desde hace tiempo como remedio efectivo para combatir el estreñimiento.

Los altos niveles de colesterol también le temen a esta fibra, esto debido a sus componentes que tiene la capacidad de reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, como lo explica Conasi en su artículo página especializada.

“Otra de sus propiedades es la habilidad que tiene este mucílago para unirse a los ácidos grasos y ácidos biliares, reduciendo su absorción en el intestino y favoreciendo, por tanto, su eliminación del organismo. De este modo, permite disminuir los niveles totales de colesterol, así como aumentar los niveles del colesterol bueno, es decir, del HDL”, explica el medio digital.

Este producto se puede conseguir en polvo, eso facilitará su preparación, expertos recomiendan mezclar una cucharada de psyllium en polvo con un baso de agua o un jugo natural de fruta. Es importante no exceder su consumo, ya que a pesar de ser un producto natural, puede generar flatulencias, hinchazón u obstrucción del intestino.