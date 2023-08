La fruta diurética que elimina la acidez estomacal y el ardor gastrointestinal

De acuerdo con Medline Plus , sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, cuando el alimento sólido o líquido entra al estómago, una banda de músculos que se encuentra al final del esófago lo cierra. Esta banda se denomina esfínter esofágico inferior (EEI), pero cuando esta no logra cerrarse bien, los alimentos o el ácido del estómago pueden devolverse (reflujo) hacia el esófago. Este material parcialmente digerido puede irritar el esófago, causando acidez y otros síntomas.

Los beneficios del melón para el estomago

Al melón se le conoce como superalimento ya que brinda varios beneficios y aporta altas cantidades de vitaminas y minerales. Uno de ellos es el melón, pues esta es una fruta rica en vitaminas A, B, C y E. Adicionalmente, contiene una altísima cantidad de agua (92 %) y una cantidad de azúcar (6 %) inferior a la de otras frutas.

De hecho, 300 gramos de melón sin corteza, proporcionan el 75 % de la ingesta diaria recomendada de vitamina C, según la Fundación Española de la Nutrición (FEN). Y no es un detalle menor: “La vitamina C contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo y los folatos contribuyen al proceso de división celular”, explicó la FEN.