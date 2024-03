La fruta que ayuda a equilibrar el colesterol de forma natural

La importancia de la manzana

En lo relacionado con el colesterol, el estudio titulado “ Two apples a day lower serum cholesterol and improve cardiometabolic biomarkers in mildly hypercholesterolemic adults: a randomized, controlled, crossover trial ”, indica que estas frutas son ricas en polifenoles bioactivos y fibra, y la evidencia sugiere que el consumo de manzanas o sus componentes bioactivos se asocia con efectos beneficiosos sobre el metabolismo de los lípidos y otros marcadores de enfermedad cardiovascular (ECV).

Por su parte, la investigación “Apple Consumption helps to prevent cardiovascular diseases and cancer: epidemiology and mode of action”, indica que el efecto protector de las manzanas respecto a las ECV, está dado en parte por su capacidad para disminuir el nivel de colesterol sérico.