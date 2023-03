La fruta que controla la presión arterial alta y reduce el ácido úrico

Las frutas juegan un papel importante en la dieta de todo paciente, por eso, la Organización Mundial de Salud (OMS) recomienda consumirlas a diario. La sugerencia es que este alimento esté presente en el desayuno y en las dos meriendas del día, tanto en la de la mañana como en la tarde.

Incluso hay profesionales que indican que la fruta se puede comer a libre demanda, pero siempre será mejor corroborar y más cuando se padece de alguna enfermedad o se tiene alguna restricción alimentaria.

El portal de salud, belleza y cuidado personal Salud 180 menciona los beneficios que trae el consumo de fresa. Esta fruta se caracteriza por tener un alto contenido de vitamina C, componente fundamental para fortalecer el sistema inmune y las defensas, a su vez la vitamina C es el principal precursor del colágeno, proteína encargada de brindarle firmeza y elasticidad a la piel, por ende su consumo traerá beneficios para la salud de esta zona.

Este compuesto también es importante para que el cuerpo pueda absorber el hierro de otros alimentos, por lo que la fresa puede prevenir la anemia. Este fruto rojo, en su mayoría, está hecho de agua (85 %), por ende puede ser consumida sin problema por los pacientes que desean bajar de peso.

Las fresas tienen un alto contenido de vitamina C. - Foto: getty Images / Eva-Katalin

Es crucial mencionar que la ingesta diaria de 100 gramos de fresa cubre las cantidades de vitamina C recomendadas para un adulto. Esta fruta también contiene vitamina A, E y varias que integran las del complejo B como la B1, B2, B3 y B6.

El consumo frecuente de fresa también aporta minerales esenciales para una buena salud, como el potasio y el magnesio, aunque también contiene hierro, fósforo, yodo y calcio. Gracias a su efecto diurético no solo ex excelente para los pacientes que buscan bajar de peso, ya que evita la retención de líquidos si no beneficia a aquellos que padecen de cálculos renales, hipertensión y ácido úrico.

“Ofrecen importantes cantidades de salicilatos, unas sales muy positivas para prevenir enfermedades cardiovasculares, degenerativas y cáncer. Las personas alérgicas a las aspirinas (que están compuestas de ácido acetilsalicílico) deberán tener cuidado al consumir fresas, debido a que pueden aparecer algunos efectos adversos”, explican. Antes la duda siempre es mejor consultar con un profesional de la salud.

Postre saludable con fresas

El portal Vitónica brinda la receta de un postre saludable que se puede preparar desde la comodidad del hogar y que tiene fresas entre sus ingredientes.

Mousse de fresas y queso fresco

Ingredientes: (para 6 personas):

500 g de fresas grandes.

500 g de queso fresco batido y desnatado.

5 ml de esencia de vainilla.

2 g de gelatina sin sabor.

La fresa tiene un efecto diurético por ende previene la retención de líquidos. - Foto: Getty Images

Preparación: