Por esta razón es necesario hervir las fresas antes de comer, si estuvieron congeladas

Aunque congelarlas es un método seguro para conservar alimentos, no elimina ciertos microorganismos que pueden estar presentes desde el origen, y en el caso de frutas congeladas que se consumen directamente tras descongelar, la aplicación de calor puede ser una barrera preventiva eficaz frente a posibles riesgos.

¿Congelar las fresas sirve para descongelarlas?

Tal y como recoge la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) en su manual de referencia Bad Bug Book, la congelación detiene temporalmente el crecimiento de bacterias, virus y parásitos, pero no los destruye. Al descongelar, estos microorganismos pueden volver a activarse si estaban presentes en el alimento.

Esta situación no es exclusiva de las fresas: puede darse en cualquier fruta o verdura congelada que no haya sido sometida a un tratamiento térmico previo.

Además, el nivel de riesgo puede variar en función del origen del producto y de cómo se haya manipulado y procesado, siendo mayor en productos importados que no han sido sometidos a tratamiento térmico en origen.

El consumo de alimentos congelados suele percibirse como seguro por parte de los consumidores. Sin embargo, estudios como el publicado en Frontiers in Sustainable Food Systems advierten que la confianza en la apariencia o en el envase de estos alimentos no debe sustituir a las buenas prácticas de higiene, especialmente en alimentos que no van a cocinarse.