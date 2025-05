No basta solo con lavarlas: por esta razón, expertos recomiendan hervir las fresas antes de congelarlas

Las fresas congeladas se han convertido en un recurso habitual en numerosas cocinas. Su practicidad y disponibilidad durante todo el año las convierten en una opción ideal para la elaboración de smoothies, batidos y postres veraniegos. No obstante, existe una recomendación de seguridad alimentaria poco difundida que conviene tener en cuenta: si se van a consumir sin cocción previa, es preferible aplicar calor antes de ingerirlas.

Si bien la congelación es un método eficaz para conservar alimentos, no elimina ciertos microorganismos que pueden estar presentes desde su origen. En el caso de frutas congeladas destinadas al consumo directo tras la descongelación, la aplicación de calor actúa como una barrera preventiva frente a posibles patógenos.

¿Por qué se deben hervir las fresas?

Tal como recoge la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) en su manual de referencia Bad Bug Book , la congelación detiene de manera temporal el crecimiento de bacterias, virus y parásitos, pero no los destruye. Al descongelar el alimento, estos microorganismos pueden reactivarse si estaban presentes.

Esta situación no se limita a las fresas y puede observarse en cualquier fruta o verdura congelada que no haya sido sometida a un tratamiento térmico previo. De hecho, el manual citado documenta casos puntuales de brotes de hepatitis A y norovirus vinculados al consumo de frutas rojas congeladas. Aunque se trata de episodios poco frecuentes en relación con el volumen global de consumo, no deben subestimarse.