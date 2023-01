La fruta que previene el estreñimiento y mantiene saludable la flora bacteriana

Una de las frutas que tiene más seguidores es el tomate de árbol, que de acuerdo con Tua Saúde, es un fruto que usualmente se usa para remedios caseros contra la presión arterial alta.

Está compuesto de carotenoides, flavonoides, antocianinas, fenólicos, entre otros, que le permiten caracterizarse por ser un alimento con efectos antimicrobianos, antioxidantes y antiinflamatorios.

Beneficios del tomate de árbol

Es entonces que entre sus beneficios se destaca por reducir el colesterol LDL, que es un tipo de sustancia cerosa que se suele acumular en las paredes de las arterias dificultando el flujo sanguíneo, por lo que en sus altos niveles incide en el desarrollo de enfermedades cardíacas.

Como se mencionó anteriormente, es rico en vitamina C, un antioxidante que bloquea los radicales libres que dañan las células del cuerpo y evita el envejecimiento prematuro. Por tal razón, también fortalece el sistema inmune gracias a sus efectos antivirales, señala Tua Saúde.

Combate la obesidad: en busca de la pérdida de peso, una persona puede consumir alimentos que tengan un efecto llenura, es decir, que, sean nutritivos y provoquen una sensación contraria al hambre, impidiendo el consumo de más comidas. Y por esto, el tomate de árbol al tener un índice bajo en calorías, pero alto en vitamina A y C que no solo participan en la pérdida de peso, sino también manteniendo saludable el cuerpo.

Foto referencia sobre tomate de árbol. - Foto: Getty Images

Al estar compuesto de vitamina A, uno de los nutrientes más importantes para la salud ocular, puede prevenir enfermedades que causen ceguera.

“La deficiencia de vitamina A es la principal causa de ceguera evitable en los niños en el mundo. Se calcula que entre 250,000 y 500,000 niños se quedan ciegos cada año debido a una deficiencia de vitamina”, afirma en uno de sus artículos la American Academy of Ophthalmology.

Es entonces que el consumo regular de tomate de árbol puede ser preventivo para reducir el riesgo de enfermedades, sin embargo, es una fruta que ayuda en el tránsito intestinal y en el bienestar de la microbiota. Igualmente, se recomienda consultar con un doctor, porque algunas personas tienen efectos contrarios tras su ingesta.

Foto referencia sobre estreñimiento. - Foto: Getty Images

Tomate de árbol y su relación con el estreñimiento

Según el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, señala que el estreñimiento es la dificultad que tiene una persona para evacuar, ya que sus heces son grumosas y duras. Es entonces que el principal síntoma es el dolor estomacal.

La entidad señala que con el autocuidado una persona puede tener mejoría, sin embargo, si esto no sucede, lo mejor es acudir a un médico que prescriba los tratamientos adecuados, entre ellos, el cambio de un plan de alimentación junto con rutinas físicas.

Al incluir tomate de árbol en dicha dieta, ayudará con el movimiento digestivo, gracias a la pectina, combatiendo esta afección; incluso Tua Saúde asegura que participa en el bienestar de la flora bacteriana.

Foto referencia sobre estreñimiento. - Foto: Getty Images

Cabe recorda que, la microbiota intestinal es un conjunto de pequeños organismos que habitan en el tubo digestivo, que hace parte de la buena nutrición del cuerpo y de su crecimiento, explica un artículo publicado por la Revista de Gastroenterología de México, llamado ‘Microbiota Intestinal en la salud y la enfermedad’, por Icaza Chávez.

Cuando la microbiota tiene alteraciones, esta se relaciona con la obesidad y el asma, asegura el texto. “En 2016, más de 1.900 millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, de los cuales, más de 650 millones eran obesos”, dice la Organización Mundial para la Salud.

Por último, se recomienda diseñar un plan de alimentación que logre destacar cada una de sus propiedades y que el cuerpo aproveche.