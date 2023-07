La fruta que se debe consumir después de la comida para reducir la glucosa

Vale la pena destacar que los niveles altos de glucosa se puede generar diabetes. Esta es una enfermedad que la Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene catalogada como crónica, ya que no tiene cura, es decir, se puede controlar por medio de medicamentos, dieta y actividad física; sin embargo, la persona debe permanecer en seguimiento, puesto que cuando los niveles de azúcar o glucosa en la sangre no se controlan pueden generar complicaciones aún más graves que incluso pueden llevar al paciente a la muerte.

Por su parte, en toda esta ecuación de alimentación y niveles de azúcar en la sangre, existe un alimento mágico que ayuda a bajar la glucosa luego de comer. Se trata de la manzana, aporta nutrientes y minerales para beneficiar la salud cardiovascular, porque es rica en flavonoides que, según The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, pueden mejorar la salud no solo del corazón, sino también los marcadores de salud metabólica, aportando para incrementar la tolerancia a la glucosa, la sensibilidad a la insulina y el metabolismo de las grasas.