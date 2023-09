La fruta que si se consume en puré ayuda a recuperar el apetito en personas enfermas

Beneficios de la manzana

La Fundación Española de la Nutrición (FEN) menciona que la manzana tiene un alto valor nutritivo porque está compuesta de nutrientes como la vitamina C, el potasio y los flavonoides que la hacen una fruta ideal incluso para los bebés.

Además, Mejor con Salud precisa que el consumo de puré de manzana es útil para combatir el envejecimiento celular gracias a su vitamina C, un antioxidante que combate los radicales libres que dañan las células del cuerpo.

Puré de manzana para recuperar el apetito

Resulta que al igual que otros alimentos , está compuesta de carbohidratos simples que el organismo digiere fácilmente, y de ahí que no provoca saciedad , comenta Mujer Hoy.

Adicional a ello, es útil para la pérdida de peso porque no se caracteriza por estar compuesta de un alto índice de calorías, por lo cual su consumo no provocaría un aumento de peso, lo que no quiere decir que su ingesta deba ser excesiva.