La hierba aromática que baja la presión arterial

Ahora bien, la presión arterial alta o hipertensión se desarrolla cuando la sangre fluye a través de las arterias a presiones más altas de lo normal. Este detalle puede derivar en complicaciones de salud, si no se le presta la atención que merece.

De otra parte, otra sustancia cuyos niveles deben estar controlados en el organismo es el colesterol. Se trata de un compuesto ceroso que el cuerpo necesita para funcionar correctamente y gozar de buena salud, no obstante, es necesario que corresponda a cantidades adecuadas.

La enfermedad que se caracteriza por los niveles elevados de azúcar en la sangre es la diabetes. No obstante, una persona que no padezca esta afección también puede tener problemas de salud si los niveles de azúcar en su sangre son muy bajos o muy altos. En este sentido, es importante mantener hábitos saludables, como una dieta balanceada y ejercicio, para regular la glucosa.

Por su parte, la medicina tradicional también alberga algunas recetas de remedios caseros para tratar estos escenarios. No obstante, al no contar con respaldo científico, su efectividad no está totalmente garantizada.