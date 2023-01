La hierba medicinal para mejorar los dolores menstruales eficazmente

Los dolores menstruales son como palpitantes o cólicos en la parte baja del abdomen, pero otros síntomas, son como dolor de espalda baja, náuseas, diarrea y dolores de cabeza, de acuerdo con Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

De hecho, Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, explicó que para algunas mujeres, la molestia es apenas dolorosa, pero para otras, los calambres menstruales pueden ser lo suficientemente graves como para interferir con las actividades diarias durante algunos días cada mes.

Asimismo, señaló que los calambres menstruales pueden producirse a causa de lo siguiente:

Por lo general, el dolor menstrual comienza en la juventud, justo después de comenzar a tener períodos menstruales. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Fibromas uterinos. Estos tumores no cancerosos en la pared del útero pueden causar dolor.

Adenomiosis. El tejido que reviste el útero comienza a crecer en las paredes musculares del útero.

Enfermedad inflamatoria pélvica. Esta infección de los órganos reproductores femeninos suele deberse a una bacteria que se trasmite sexualmente.

Estenosis cervicouterina. En el caso de algunas mujeres, la abertura del cuello del útero es tan pequeña que impide el flujo menstrual, lo que causa un doloroso aumento de presión dentro del útero.

Por ello, el portal portugués de salud, nutrición y bienestar Tua Saúde reveló que la manzanilla y el té son ideales para mejorar los dolores menstruales, ya que “posee propiedades analgésicas, antiespasmódicas y antiinflamatorias que ayudan a aliviar los cólicos menstruales”.

Además de eso, explicó “la manzanilla también posee compuestos bioactivos que promueven el relajamiento del sistema nervioso central, aliviando la tensión premenstrual, como la irritabilidad, ansiedad e insomnio”.

La manzanilla contiene antiinflamatorias. - Foto: Foto Gettyimages

No obstante, la biblioteca explicó en su portal web que la dosis apropiada de manzanilla romana depende de muchos factores tales como la edad de la persona, el estado de salud y varias otras condiciones.

“En este momento no hay suficiente información científica para determinar un rango de dosis apropiado para el uso de la manzanilla romana. Tenga en cuenta que los productos naturales no son siempre necesariamente seguros y las dosis pueden ser importantes. Asegúrese de seguir las instrucciones en las etiquetas de los productos y consulte con su farmacéutico, doctor u otro proveedor de salud médica antes de usarlos”, señaló Medline Plus.

Adicional, el uso de la manzanilla puede provocar reacciones alérgicas en algunas personas que son sensibles a la familia de plantas que incluye a la manzanilla. Otros miembros de esta familia son la ambrosía, la caléndula, la margarita y el crisantemo, de acuerdo con Mayo Clinic.

De todos modos, antes de consumir alguna planta, lo primero que hay que hacer es consultar a un experto de la salud para que sea este quien guíe el proceso e indique qué es lo más adecuado para cada persona, pues los resultados de los remedios caseros pueden variar de un individuo a otro.

Por su parte, Medline Plus, indicó en su portal que otras formas de aliviar los cólicos incluyen:

Usar una almohadilla caliente o una bolsa de agua caliente en la parte inferior del abdomen.

Realizar ejercicio. La actividad física, incluidas las relaciones sexuales, ayuda a algunas mujeres a aliviar los calambres menstruales.

Tomar un baño caliente. El calor puede aliviar los calambres menstruales.

Los calambres menstruales no causan otras complicaciones médicas. - Foto: Getty Images

Practicar técnicas de relajación, incluyendo yoga y meditación.

Sobre la misma línea, Mayo Clinic recomendó tomar analgésicos de venta libre, como el ibuprofeno, advil, entre otros, o el naproxeno, en dosis regulares desde un día antes del inicio del período y esto puede ayudar a controlar los dolores menstruales.

Asimismo, señaló que las pastillas anticonceptivas orales contienen hormonas que previenen la ovulación y reducen la gravedad de los dolores menstruales. Estas hormonas también pueden administrarse de distintas formas: inyección, parche, implante colocado bajo la piel del brazo, anillo flexible que se coloca dentro de la vagina, o dispositivo intrauterino (DIU).