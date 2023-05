La hierba medicinal que ayuda a controlar la diabetes, protege el hígado y mejora la presión arterial

Desde hace cientos de años, las plantas o hierbas han sido utilizadas por los seres humanos debido a sus propiedades curativas. Estos beneficios han convertido estos elementos de origen vegetal en perfectos aliados para prevenir y combatir ciertos tipos de enfermedades.

Por lo general, se preparan en infusión o té, pero algunas hierbas medicinales también se pueden consumir en su propio estado; por eso, muchas personas en Colombia y en diferentes partes del mundo las incluyen en su dieta alimenticia para acompañar ensaladas o sopas.

Cuando se consumen en té, por ejemplo, su elaboración suele ser muy sencilla, pues la gran mayoría de infusiones se elabora con una cantidad exacta de agua, una olla y la planta predilecta. Lo recomendable es hacer la bebida sin azúcar ni edulcorantes artificiales, porque las sustancias mencionadas echan a perder las propiedades del té.

El consumo de hierbas medicinales es tan importan para la salud que hay una de ellas en especial, que resalta entre las demás, porque tiene la capacidad de controlar la diabetes, proteger un órgano como el hígado y mejorar la presión arterial. Antes de conocer la planta, es de suma importancia enfatizar en los aspectos en cuestión.

Por un lado, la diabetes “es una enfermedad en la que los niveles de glucosa (azúcar) de la sangre están muy altos. La glucosa proviene de los alimentos que consume. La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrarles energía”.

“En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina. En la tipo 2, la más común, el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada. Sin suficiente insulina, la glucosa permanece en la sangre”, explica Medline Plus, Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

En cuanto al hígado, este es uno de los órganos más importantes del cuerpo humano, incluso, es el más grande, después de la piel. Entre sus funciones, resalta que se encarga de controlar la mayor cantidad de las sustancias químicas de la sangre.

De igual manera, es necesario destacar que un órgano como el hígado también excreta un elemento llamado bilis, el cual ayuda a descomponer las grasas para luego ser digeridas y absorbidas. Un aspecto a detallar: toda la sangre de los intestinos y del estómago pasa por el hígado.

Por su parte, la presión arterial es la fuerza que tiene la sangre para golpear las paredes de las arterias. Si esta llega a niveles muy altos, ocasiona una enfermedad llamada hipertensión, la cual puede aumentar el riesgo de sufrir un ataque cardíaco.

Ahora bien, como se resaltó en párrafos anteriores, hay una hierba medicinal que por sus componentes es capaz de controlar la diabetes, proteger el hígado y mejorar los niveles de presión arterial. Se trata del perejil, una planta herbácea.

“El consumo de perejil puede ayudar a regular el azúcar en la sangre, además de proteger el hígado en personas con diabetes, se cree que esto pueda deberse a su propiedad antioxidante. Además, debido a su contenido de flavonoides, puede prevenir el surgimiento de esta enfermedad, siendo una excelente opción para las personas que sufren de prediabetes”, reseña el sitio web portugués Tua Saúde.

Asimismo, “el perejil es rico en potasio, un mineral que favorece la excreción de sodio a través de la orina, y además posee propiedades diuréticas, por lo que ayuda a bajar la presión alta y a combatir la retención de líquidos”.

Para consumir perejil en cualquier presentación, es de vital importancia escogerlo fresco y que las hojas estén muy verdes y firmes.