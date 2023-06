La hierba medicinal que ayuda a purificar la sangre y disminuye la presión arterial

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (MedlinePlus) explica que la sangre “es tejido vivo formado por líquidos y sólidos”, compuesta de plasma, proteínas, sales, glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas.

A partir de ahí, se debe mencionar que cada uno cumple con un rol distinto dentro del organismo. Por ejemplo, los glóbulos blancos procuran el bienestar del cuerpo protegiéndolo de posibles infecciones, por lo que son fundamentales en el sistema inmune. En el caso de los glóbulos rojos, estos se encargan de suministrar oxígeno a todos los órganos del cuerpo y, sin ser menos importante, las plaquetas participan en la coagulación de la sangre tras las lesiones.

“Los glóbulos rojos viven unos 120 días y las plaquetas viven cerca de seis”, añade en uno de sus informes MedlinePlus.

Al igual que cualquier órgano del cuerpo, la sangre también puede presentar complicaciones, como los coágulos sanguíneos, los desórdenes plaquetarios, entre otros. Estas podrían traducirse en anemia, leucemia o mieloma. De ahí que sea importante consultar con un profesional de la salud.

Aunque órganos como los riñones y el hígado son los responsables de eliminar toxinas de la sangre y, por ende, de purificarla, existen hábitos que pueden colaborar con ello. Entre ellos, se encuentra el consumo de infusiones de algunas hierbas que no solo son usadas en la gastronomía sino en la medicina, como la albahaca, señala Mejor con Salud.

Albahaca para purificar la sangre

De acuerdo con un sitio web, esta planta, que es utilizada en distintas bebidas y preparaciones, es ideal porque tiene un efecto diurético que colabora con la purificación de la sangre. No obstante, se recomienda consultar con un profesional de la salud antes de una ingesta regular.

Los vasos sanguíneos y arterias pueden taponarse por sustancias como el colesterol. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Según el portal de salud Tua Saúde, esta planta es aromática y tiene propiedades depurativas, digestivas y sedantes que previenen diferentes enfermedades como el insomnio y los resfriados.

El citado portal específica que esta planta, por ser antioxidante y tener aceites propios, también ayuda a relajar los pulmones combatiendo las gripes y los resfriados. Incluso, por ser un sedante, relaja el cuerpo actuando sobre el sistema nervioso, brindando al organismo tranquilidad. Ayuda a combatir la ansiedad, la depresión y el insomnio.

Por consiguiente, la albahaca, al tener antioxidantes, taninos y flavonoides, reduce el colesterol LDL en la sangre, previniendo un accidente cardiovascular o enfermedades cardíacas, añade.

Los niveles de colesterol se pueden regular con una dieta saludable y practicando deporte regularmente. - Foto: Foto: Getty images.

Aunque hacer ejercicio y tener una dieta balanceada contribuyen en la pérdida de calorías, la albahaca al ser un diurético —como se mencionó— reduce el líquido en el cuerpo. Así mismo, como es una planta aromática, sus propiedades relajantes también sirven para controlar la ansiedad relacionada con comer excesivamente, lo que ayuda a disminuir la ingesta de alimentos que tienen un alto índice calórico.

No solo procura la limpieza de la sangre, el estudio “Efecto reductor de glucosa de las hojas de albahaca en ratas diabéticas”, liderado por Sry Suryani Widjaja, Rusdiana y Maya Savira, publicado por Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences y la National Library of Medicine, concluyó en la investigación realizada en ratas diabéticas que el consumo del extracto de etanol de hojas de albahaca reduce los índices de glucemia en la sangre, por lo que podría ser favorable.

La albahaca contiene propiedades terapéuticas que alivian los malestares del sistema nervioso, como el estrés. - Foto: Getty Images/Image Source

Incluso, Tua Saúde señala que puede ayudar a tratar y prevenir la presión arterial, porque puede relajar los vasos sanguíneos, reduciendo la presión arterial cuando está alta.

“La hipertensión afecta entre el 20-40% de la población adulta de la región. Esto significa que, en las Américas, alrededor de 250 millones de personas padecen de presión alta”, añade la Organización Mundial de la Salud (OMS).