La hierba que ayuda a adelgazar y acelera el metabolismo

La preocupación por lograr un peso ideal toma cada día más relevancia, pues no se trata solo de lucir una bonita figura, sino que los beneficios para la salud son determinantes. Evitar el sobrepeso y la obesidad es clave para prevenir el desarrollo de enfermedades no contagiosas como la diabetes o la presión arterial elevada.

Los especialistas insisten en que la mejor fórmula para evitar subir de kilos es llevar una dieta saludable y realizar actividad física de forma regular. Si se quiere adoptar un estilo de alimentación que promueva la pérdida de peso, se debe reducir la ingesta total de calorías, asegura el instituto de investigaciones Mayo Clinic.

El Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales, de Estados Unidos, por su parte, indica que las dietas no son la mejor manera de perder peso de forma permanente, pues si bien es posible que en un principio funcionen, lo cierto es que a largo plazo los resultados no se mantendrán, por ello la recomendación es consumir alimentos como verduras, frutas, proteínas magras y cereales integrales, en porciones indicadas.

La moringa tiene efectos diuréticos y de aceleración del metabolismo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

De manera complementaria es posible ingerir algunos productos naturales que aportan para acelerar el metabolismo y promover la pérdida de peso. Una de esas alternativas es la moringa. Se dice que esta planta, originaria de India, tiene propiedades beneficiosas cuando de adelgazar o mantener el peso se trata.

Es rica en fibra y proteínas, que ayudan a aumentar la sensación de saciedad y, en consecuencia, a reducir la cantidad de alimentos y calorías ingeridas, facilitando la pérdida de peso. Además, algunos estudios en animales también indican que la moringa ayudaría a reducir la cantidad de grasa acumulada en el cuerpo, precisa el portal de bienestar Tua Saúde.

En esta línea, el portal Salud 180 de México indica que la moringa ayuda a acelerar el metabolismo. Asegura que al contener aminoácidos y proteínas actúa como estimulante del metabolismo quema grasa.

También aporta para regular el funcionamiento del intestino, además de ser diurética, lo que permite eliminar toxinas del cuerpo y evitar procesos inflamatorios. Según expone el portal Medical News Today, el alto contenido de vitamina B de esta planta ayuda a una digestión fácil y eficiente, y también contribuye a que el cuerpo convierta los alimentos en energía, en lugar de almacenarlos en forma de grasa.

A esto se suma que cuenta con yodo, un mineral que reduce la ansiedad por la comida y produce un efecto energizante en el organismo.

La moringa contiene fibra que genera sensación se saciedad evitando el consumo excesivo de alimentos. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Propiedades de la moringa

Se dice que esta planta contiene una importante cantidad de vitamina C, además de ser rica en algunas del grupo B, como tiamina (B1), riboflavina (B2), niacina (B3) y vitamina B6.

De acuerdo con información del portal Nutrición y Farmacia, la moringa posee un elevado contenido de vitaminas y minerales como hierro, carotenoides, polifenoles y quercetina, que le confieren un efecto antioxidante y antiinflamatorio.

Adicionalmente, investigaciones realizadas por la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), concluyen que las hojas de moringa contienen aminoácidos esenciales para el organismo, importantes proporciones de calcio, fósforo y potasio, vitamina A y otros minerales como el magnesio y el zinc, entre otros.

Los estudios en fase experimental que se han realizado en animales evidencian que este producto disminuye la ansiedad, reduce la presión arterial, controla la glucosa y ayuda a bajar de peso. - Foto: Getty Images/iStockphoto

La parte más utilizada de este árbol es la hoja, la cual se usa para mejorar la respiración, reducir el estrés y hasta controlar los niveles de glucosa en la sangre. Los antioxidantes poderosos que se encuentran en el extracto de moringa ayudarían a prevenir el daño cardíaco y también se ha demostrado que mantienen el corazón saludable, precisa Medical News Today.

¿Cómo usarla?

Una de las formas más tradicionales de consumir la moringa es en té. Para ello, se pone una taza de agua al fuego y cuando esté a punto de ebullición se añaden tres cucharaditas de hojas secas, se retira del fuego, se deja reposar durante cinco minutos. Luego se cuela y se endulza con miel al gusto.

La recomendación es no hervir las hojas de moringa para que no pierdan los nutrientes. Esta es una bebida que se puede consumir en cualquier momento del día ya que no tiene cafeína ni estimulantes. Sin embargo, los expertos recomiendan no excederse en el consumo y consultar con el médico cuando se quiera poner en práctica algún tipo de tratamiento con esta planta.