La hierba que ayuda a reducir la acidez estomacal y eliminar los gases

El jengibre es una planta utilizada frecuentemente en la preparación de comidas. De acuerdo con el portal web Tua Saúde tiene beneficios para la salud, dentro de los cuales se destaca su ayuda para disminuir la acidez estomacal y los gases.

“El jengibre contiene chogaol, gingerol y zingerona, compuestos bioactivos con propiedades antiinflamatorias, carminativas y antieméticas que relajan la musculatura estomacal e intestinal y disminuyen la acidez del estómago, siendo una buena opción para combatir la acidez y los gases intestinales”.

¿Cómo prepararlo?

Ingredientes

3 centímetros de jengibre fresco

180 ml de agua.

También se puede utilizar 1 cucharada de jengibre en polvo y 1 litro de agua.

Procedimiento

Añadir el jengibre a una olla con agua. Dejar hervir por 10 minutos. Revolver muy bien. Dejar enfriar un poco y servir. Consumir.

Acidez estomacal

La acidez estomacal es una sensación de ardor que se siente en el pecho o en la garganta. Esto ocurre por que el ácido del estómago se devuelve hacia el esófago.

Los expertos de Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, señalan que “Si tiene acidez más de dos veces por semana, es posible que tenga enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE), aunque es posible que sufra de ERGE aún sin tener acidez estomacal”.

Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación indica algunos de los síntomas que pueden tenerse al tener acidez estomacal:

Dolor urente en el pecho que, por lo general, aparece después de comer y puede producirse de noche

Dolor que empeora al estar recostado o inclinado

Gusto amargo o ácido en la boca

¿Cuándo se debe acudir a un centro médico?

Es valioso prestarles atención a los síntomas que se presenten junto con la acidez estomacal. De acuerdo con Mayo Clinic, el dolor en el pecho puede indicar un ataque cardíaco. Por eso, en caso de presentar los siguientes síntomas, se debe acudir inmediatamente a un centro médico:

Presión en el pecho.

Dolor en el brazo.

Dolor en la mandíbula.

Problemas para respirar.

Enfermedad por reflujo gastroesofágico

Esta afección sucede cuando un músculo al final del esófago no se cierra adecuadamente, permitiendo que el contenido del estómago pueda regresarse, hacer reflujo hacia el esófago y cause irritación, explica Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Esta afección provoca una sensación de ardor en el pecho o la garganta, la cual también es conocida como acidez. Cuando este síntoma se presenta más de una o dos veces a la semana, se debe consultar al médico para iniciar un tratamiento. Otra de las señales de esta enfermedad incluyen tos seca, dificultad para tragar o síntomas de asma.

La Biblioteca señala algunos de los factores que aumentan el riesgo de sufrirla:

Consumo de alcohol (posiblemente).

Hernia de hiato (una afección en la cual parte del estómago pasa por encima del diafragma, el músculo que separa el tórax y la cavidad abdominal).

Obesidad.

Embarazo.

Esclerodermia.

Tabaquismo.

Recostarse a menos de tres horas después de comer.

Remedios caseros

El bicarbonato de sodio es un ingrediente conocido por su versatilidad. En el hogar es utilizado para múltiples propósitos, como lavar la ropa y asear el hogar. Asimismo, las propiedades del bicarbonato de sodio ”ayudan a neutralizar los ácidos del estómago, sobre todo cuando existe esa sensación de quemazón producida por el reflujo ácido”, explica Mejor con Salud.

Para el reflujo nocturno se debe diluir media cucharada de bicarbonato de sodio en un vaso de agua y consumirlo. Se recomienda usar este remedio natural en pocas ocasiones, solo cuando el dolor sea muy fuerte.