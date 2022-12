La hierba que combate la anemia y ayuda a perder peso

De acuerdo con información del Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre (NHLBI, por sus siglas en inglés), la anemia es una afección que se desarrolla cuando la sangre produce una cantidad inferior a la normal de glóbulos rojos sanos.

Cuando una persona tiene anemia, su cuerpo no obtiene suficiente cantidad de sangre rica en oxígeno, lo que deriva en la sensación de cansancio o debilidad. Adicionalmente, también puede experimentar dificultades para respirar, mareos, dolores de cabeza o latidos cardíacos irregulares.

Respeto a las causas de la anemia, la enciclopedia médica MedlinePlus menciona la deficiencia de hierro, vitamina B12 y folato, también como reacción a ciertos medicamentos o debido a problemas con el sistema inmunitario que provoquen la destrucción de los glóbulos rojos.

Otras causas de la anemia son las afecciones crónicas, como enfermedad renal crónica, cáncer, colitis ulcerativa o artritis reumatoidea. También figuran el embarazo, pérdida súbita de mucha sangre y problemas con la médula ósea, como linfoma, leucemia, mielodisplasia, mieloma múltiple o anemia aplásica.

Teniendo en cuenta la variedad de factores asociados a la anemia, es conveniente acudir a un especialista médico ante cualquier señal de alarma, con el objetivo de obtener un diagnóstico preciso y definir el tratamiento adecuado.

La anemia consiste en la deficiencia de glóbulos rojos. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Hierba de trigo para combatir la anemia

La medicina alternativa ofrece algunas opciones para tratar todo tipo de quebrantos de salud, en este caso, relacionados con la anemia. No obstante, es pertinente mencionar que los remedios caseros no cuentan con respaldo científico, por lo que su efectividad no está garantizada en un 100 %. De igual manera, no sustituyen bajo ningún concepto el tratamiento médico.

Dicho esto, antes de intentar cualquier opción natural, es recomendable consultar con un profesional de la salud.

El portal especializado Mejor con salud reseña que “la hierba de trigo, también llamada pasto de trigo o trigo verde es un suplemento poderoso que se ha venido popularizando con el paso de los años por las múltiples propiedades que aporta a la salud”. En esa línea, anota que destaca por su composición: “19 tipos de aminoácidos, más de 90 minerales, cerca de 30 enzimas y un 70 % de clorofila”.

Además, resalta que tiene cualidades energizantes y brinda apoyo a la hora de perder peso. Así mismo, aunque precisa que no se ha demostrado científicamente, menciona que “la ingesta del jugo de hierba de trigo puede ser eficaz para crear glóbulos rojos”.

“Este beneficio se debe a sus altos contenidos de clorofila, que tiene la misma estructura molecular que la hemoglobina en la sangre. Además, también contiene hierro, que es clave para combatir la anemia”, agrega el citado portal.

Sobre la formación de glóbulos rojos, una de las propiedades que se le atribuyen a la hierba de trigo, el portal Cuerpomente cita una investigación publicada en la revista Indian Pediatrics. Según lo hallazgos, 100 ml de jugo diarios de esta planta “ayudaron a pacientes con una forma de anemia”. Para aprovechar sus bondades en torno al tratamiento de la anemia, recomienda tomarla acompañada por la vitamina C de una fruta u hortaliza cruda.

Tratamiento básico para la anemia

MedlinePlus enumera algunos métodos con los que habitualmente se trata la anemia:

Transfusiones de sangre.

Corticoesteroides u otros medicamentos para inhibir el sistema inmunitario.

Eritropoyetina, un medicamento que ayuda a que la médula ósea produzca más células sanguíneas.

Suplementos de hierro, vitamina B12, ácido fólico u otras vitaminas y minerales.

Sin embargo, el tratamiento depende de la causa que motive la anemia. Por ejemplo, cuando corresponde a deficiencia de hierro, Mayo Clinic precisa que el abordaje incluye el consumo de suplementos de este mineral, así como planes especiales de alimentación.

Ahora bien, cuando la anemia está asociada a una enfermedad crónica, la fuente consultada sostiene que “no existe un tratamiento específico para este tipo de anemia. Los médicos se centran en el tratamiento de la enfermedad subyacente. Si los síntomas se vuelven graves, una transfusión de sangre o inyecciones de una hormona sintética normalmente producida por los riñones (eritropoyetina) pueden ayudar a estimular la producción de glóbulos rojos y aliviar la fatiga”.