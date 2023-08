La infusión analgésica que previene enfermedades respiratorias y controla la diabetes

¿Cómo preparar el té de eucalipto?

El portal Ecologiaverde “el eucalipto tiene una toxicidad moderada, así que su consumo interno debe ser con mesura para no sufrir los efectos secundarios. Esto sucede especialmente con el aceite esencial, que es un concentrado muy potente. Entre los síntomas que se perciben por la sobredosis está el vómito, la irritación gástrica y, en casos severos, puede llevar a paro respiratorio”.

Se recomienda no utilizarlo si se padece inflamaciones gastrointestinales, problemas de las vías biliares o insuficiencia hepática. Si no se acude a él en dosis correctas, puede reducir más de lo debido la glucosa en el organismo. Como causa sueño, si se ingiere por vía oral, no se recomienda su consumo si van a realizarse actividades que requieran concentración.