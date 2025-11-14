Mezclar hojas de romero con eucalipto: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

Las plantas han sido desde tiempos milenarios elementos a los que se les dan diversidad de usos en los hogares. Muchas de ellas, con características aromáticas, son utilizadas para agregar sabor a preparaciones gastronómicas, pero también con fines relacionados con la salud.

Dos de ellas son el eucalipto y el romero. La primera se caracteriza por ser fuente de taninos, flavonoides, aldehídos y aceites volátiles, como cineol y terpineol, que son sustancias con acción antioxidante, antiséptica, descongestionante, antiespasmódica y antimicrobiana, según el portal de salud Tua Saúde.

Al respecto, el portal Healthline, indica que estas hojas pueden tener beneficios terapéuticos, desde aliviar molestias hasta refrescar el aliento. Con estas hojas se puede preparar un té seguro para el consumo y un aceite esencial para uso tópico o inhalación.

El romero es una de las hierbas más utilizadas en los hogares. | Foto: Getty Images

En cuanto al romero, se dice que su actividad farmacológica está íntimamente vinculada al sistema digestivo por estimular y favorecer las secreciones y la producción de jugos gastrointestinales, según el portal Salud Mapfre.

Este sitio web indica que esta planta favorece la disminución de la generación de gases en el tubo digestivo y con ello se reducen las flatulencias y cólicos, también facilita la expulsión de la bilis retenida en la vesícula biliar, tiene efecto diurético y es cicatrizante, entre otros beneficios saludables.

Beneficios para la salud

Dados sus beneficios, las personas utilizan estas dos plantas de diferentes formas y una de ellas se relaciona con el cuidado de la piel acudiendo a la mezcla de romero, eucalipto y aceite de argán.

Cada uno de estos ingredientes, protagonistas en la ceremonia del hammam o baño turco, se usan en un ritual ancestral de limpieza, purificación y relajación que busca equilibrar cuerpo y mente a través del poder de los aceites naturales, precisa el portal Rituals.

Al eucalipto se le pueden dar varios usos en el hogar. | Foto: Getty Images

Esta ceremonia es reconocida por ofrecer una exfoliación intensa y una profunda desintoxicación del cuerpo. Quienes la experimentan aseguran sentir una piel más limpia, luminosa y rejuvenecida, por lo que muchas personas recurren a estos rituales.

Té de romero y eucalipto

De igual forma, otra manera de aprovechar los beneficios saludables que brindan estas dos plantas es preparando un té, pues se dice que su mezcla ayuda a prevenir ciertos tipos de infecciones y potencia el sistema inmune, al estar llenos de componentes antioxidantes y antiinflamatorios.