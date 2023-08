La infusión depurativa que elimina toxinas, reduce el estrés y elimina la hinchazón abdominal

La alimentación es de gran importancia para mantener una salud física óptima. Y es que no hay una fuente más importante de vitaminas, minerales y otros nutrientes esenciales que lo que se consume. De ahí la importancia que se tengan hábitos saludables y un balance en todas las cosas.

“ Llevar una dieta sana a lo largo de la vida ayuda a prevenir la malnutrición en todas sus formas, así como diferentes enfermedades no transmisibles y trastornos. Sin embargo, el aumento de la producción de alimentos procesados, la rápida urbanización y el cambio en los estilos de vida han dado lugar a un cambio en los hábitos alimentarios. Actualmente, las personas consumen más alimentos hipercalóricos, grasas, azúcares libres y sal/sodio; por otra parte, muchas personas no comen suficientes frutas, verduras y fibra dietética, como por ejemplo cereales integrales”, indica la Organización de la Salud.

No obstante, no solamente lo que se come es esencial, sino también lo que se toma. Es por esto que con algunas de las sustancias enlistadas anteriormente, así como con las plantas, se producen infusiones o tomas que ayudan a que se aprovechen mejor los efectos de los productos utilizados como bases.