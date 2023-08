La fruta cargada de antioxidantes que ayuda a regular los niveles de glucosa en la sangre

Una de las sustancias que requiere el cuerpo para tener energía y que todos los órganos funcionen completamente es la glucosa, que también se conoce como el azúcar principal que se encuentra en la sangre y proviene de los alimentos que se consumen, de acuerdo con Medline Plus , la Biblioteca Nacional de Estados Unidos.

Sin embargo, aunque la glucosa es indispensable para el cuerpo, lo ideal es regular sus niveles en la sangre, puesto que cuando esto se sale de control pueden tener efectos permanentes y graves en la salud de las personas. Incluso, se pueden padecer graves afecciones como la diabetes, una enfermedad prolongada (crónica) en la cual el cuerpo no puede regular la cantidad de azúcar en la sangre.

De acuerdo con Medline Plus, la diabetes tiene tres tipos: la diabetes tipo 1 que se da cuando el cuerpo no produce o produce poca insulina debido a que las células del páncreas que producen la insulina están dañadas por un proceso inmune y dejan de trabajar. En cuanto a la diabetes de tipo 2 es la más común y se da cuando el cuerpo es resistente a la insulina y no la utiliza con la eficacia que debería.