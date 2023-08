El síntoma que solo se presenta en las noches que indica el inicio de diabetes

Entonces, en la diabetes, el cuerpo no produce suficiente insulina o no puede utilizarla tan bien como debería. Cuando no hay suficiente insulina o las células dejan de responder a la insulina, queda demasiado azúcar en el torrente sanguíneo. Con el tiempo, esto puede causar graves problemas de salud, como cardiopatías, pérdida de visión y enfermedades renales.